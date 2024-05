Hablar con la verdad y comprometerse con propuestas reales, lo que distingue a Fer Miranda

Por: La Jornada Zacatecas •

Georgia Fernanda Miranda Herrera, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la diputación local por el Distrito 9, con cabecera en Calera, habla acerca de su plataforma legislativa en la que prioriza un plan integral de prevención del delito, la atención a la crisis hídrica y a la mejora de los planes presupuestales de los cuatro municipios de esta zona.

- Publicidad -

Como la candidata más joven entre los aspirantes a representar los municipios de Calera, Enrique Estrada, Panuco y Morelos, Fernanda Miranda destaca que, a diferencia de sus adversarios, ella se distingue por hablar con la verdad y comprometerse con propuestas reales de cara a la ciudadanía; desde el entendimiento de las facultades y limitaciones del Poder Legislativo.

Entendimiento que -de acuerdo con la exdiputada- no todos los candidatos alcanzan: “A la ciudadanía le ha costado mucho experimentar con perfiles que no saben ni siquiera qué es lo que hace un diputado, que salen a las calles a pedir la confianza y el voto, y se comprometen con cosas que no pueden cumplir, cosas que están fuera de la jurisdicción de un diputado”, explica.

A sus 26 años, Miranda Herrera ya ha impulsado iniciativas como la Ley de Fomento al Empleo Joven, desde la 64 Legislatura, de la que formó parte como representante de la juventud, llegando bajo el principio de Representación Proporcional.

Ahora busca conseguir el apoyo de la ciudadanía de Calera, Enrique Estrada, Panuco y Morelos, para que esos municipios (en los que no hay actualmente alcaldes aliados de la Cuarta Transformación), puedan tener un vínculo en la 65 Legislatura con el trabajo de una “mujer joven, preparada y madre de familia”.

Dentro de su plataforma legislativa, Fernanda Miranda encuentra prioritario abordar la deuda de más de 30 millones de pesos al Seguro Social que tiene el municipio de Calera. En los últimos años, dichas deudas han congelado las cuentas del Ayuntamiento impidiendo el pago de nómina a sus empleados, explicó.

En los cuatro municipios del Distrito 9 existe una nómina inflada, por lo que un plan de retiro voluntario permitiría mejorar las perspectivas de los planes presupuestales en estas alcaldías, en beneficio de la gobernabilidad, y de las y los ciudadanos.

Abordar la severa crisis hídrica que afecta a estos municipios, y de manera acuciosa a Morelos, donde algunas familias reciben agua cada 15 días y no se recibe un tandeo justo entre las distintas comunidades, también es una de las prioridades de la candidata.

Propone un plan integral para

crear condiciones educativas,

laborales y de desarrollo humano

Un plan integral de prevención del delito que proteja a niñas, niños y adolescentes, mediante la generación de condiciones educativas, laborales y de oportunidades de desarrollo humano, es fundamental dentro del diagnóstico que Miranda Herrera tiene de las necesidades de los cuatro municipios que busca representar en la 65 Legislatura.

Como diputada, Fer Miranda promovió una reforma a la Ley General de Salud por medio de la cual se obliga a los espacios del sector público a tener lactarios para todas sus mujeres trabajadoras que tienen a un recién nacido. La candidata indica que, de ser favorecida con el voto popular, continuará dando prioridad a las madres jefas de familia y a las infancias, para las que la lactancia materna es un derecho fundamental.

“Mis contrincantes aparte de que ya han ejercido un puesto como alcaldes en Calera, dejaron al municipio endeudado, con una auditoría por 4 millones de pesos perdidos, de la que hoy existe una carpeta de investigación que va en curso”, señala Miranda Herrera.

Por lo anterior, Fer Miranda llama a la ciudadanía de Calera, Morelos, Enrique Estrada y Panuco, a dar la oportunidad a un perfil joven, que entiende las problemáticas de estos municipios y resiente el abandono en el que se encuentran.

“Hoy de la mano con Claudia Sheinbaum y de nuestros candidatos a nivel local, vamos a poder hacer grandes cosas e iniciar con el camino de la transformación, en estos cuatro municipios”, concluyó.