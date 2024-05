Proyectos tsotsiles en Mullu Colectivo de Cine Indígena en el Mercado del Cine de Cannes: Snichimal abtelal (Las flores del trabajo) de Ana María Vázquez Hernández y De Aspecto Indígena de Xun Sero

Por: CARLOS BELMONTE GREY •

La Gualdra 622 / Cine / Festival de Cannes 2024

Esta semana tuvimos la oportunidad de conocer el Colectivo Mullu y a dos de los cineastas mexicanos que tienen proyectos ahí dentro. Mullu es un colectivo de cine indígena latinoamericano fundado en Ecuador por, entre otros colaboradores, Miguel Imbaquingo, director de distribución y coordinador de la Escuela de Cine Mullu. Un proyecto cuyo fin principal es apoyar la creación y distribución de cine indígena, no indigenista (nos lo precisó Xun Sero, director de cine mexicano), con una escuela que forme cineastas. ¿Cómo se financia? Gracias a los fondos de apoyo públicos de los respectivos países latinos, pero también extranjeros.

Sentados en la mesa del stand de Mullu dentro del Mercado de Cine del Festival de Cannes, nos esperaban Miguel, Xun Sero (de origen tsotsil) y Ana María Vázquez Hernández (de origen tsotsil) para explicarnos el proyecto global y sus proyectos personales.

Lo primero fue entender cómo se consideran ellos dentro de la creación cinematográfica y me sacaron de mi mala denominación: cine indigenista no, sino cine indígena. Por qué el matiz, porque la primera tiene una vinculación con las políticas institucionales de nacionalización del siglo XX, mientras que la segunda es simplemente una clarificación del origen de sus productos artísticos, lo que implica por supuesto una fabricación desde quien respeta y conoce en el interior las culturas filmadas, y no la superficialidad y folclorización de los temas y personajes.

De aquí la segunda precisión, cine antropológico o antropología visual. Más bien, cine. Porque ambas acepciones parecen hacer referencia al otro, mientras que ellos hablan desde lo que suele ser el objeto. Ellos son parte de su cultura que filman.

El asunto en México del cine indígena es un debate vivo cuanto más vemos en nuestros días que algunos, como la cultura wixárika, están siendo moda de explotación. Cuáles son los productos de estos dos cineastas:

Snichimal abtelal (Las flores del trabajo)

Realizador: Ana María Vázquez Hernández.

Etapa de la película: Postproducción.

Duración: 81 minutos.

Sinopsis: Snichima abtelal es la historia de tres mujeres tsotsiles que luchan por superar diversas violencias patriarcales para lograr su autonomía económica y procurar una vida de mayores esperanzas para sus hijas e hijos. La película teje las historias de Juana, Margarita y Cecilia, mujeres de diferentes generaciones que comparten un pasado en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y un presente produciendo café. A lo largo de la película, cada mujer narra su vida marcada por sueños truncados, violencias, duelos, sus luchas constantes por sus derechos, las vemos con mucha fortaleza y firmeza, con la conciencia despierta y experiencia viva de sus derechos y autonomía.

De Aspecto Indígena

Realizador: Xun Sero.

Etapa de la película: Producción (60 % rodado a la fecha).

Duración: 80 minutos.

Sinopsis: ¿Es posible que la forma de impartir justicia de una sociedad esté atravesada por el

racismo? ¿Por qué ser de un pueblo originario me convierte en una amenaza? ¿Por qué ser de un pueblo originario me convierte en inferior? Quiero que me permitas nombrar quién soy. De Aspecto Indígena explora y expone el racismo que anida en una de las primeras ciudades españolas fundadas en Centroamérica: San Cristóbal de Las Casas, en Chiapas, México.