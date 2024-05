En la tragedia en NL, nueve muertos y 189 heridos

Por: La Jornada •

Monterrey, NL. El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, informó que se elevó a nueve el número de personas fallecidas por el desplome del templete durante el cierre de campaña de candidatas de Movimiento Ciudadano (MC) en San Pedro Garza García el miércoles. Se dio atención médica a 189 lesionados, la mayoría ya fueron dados de alta y ahora hay 36 hospitalizados.

La Fiscalía General de Justicia del estado dio a conocer, por su parte, que abrió una carpeta de investigación por lo ocurrido en el evento proselitista de MC en el campo de beisbol El Obispo, en el que estuvo el candidato presidencial del partido, Jorge Álvarez Máynez.

Anoche, la fiscalía estatal dio a conocer la identidad de las nueve personas que fallecieron el miércoles tras la caída del escenario en San Pedro. Se trata de José de Jesús Torres Solís, de 11 años y su padre José Alejandro Gámez Sandoval.

Antonia Reyes Hernández, 44; Olga Rodríguez Dávila, 60; María Eliza Esquivel Delgado, 49 años y Juana María Espinoza de la Rosa, de 53 años. Así como Martha Alicia Espinoza Coronado, de 64; Elvira de Anda Segoviano, de 76 y Laura Zúñiga Espinoza, de 49 años.

Dijo que peritos forenses practicaron la autopsia de ley a los nueve cuerpos para determinar la causa de muerte; mientras, el Ministerio Público aseguró dicho inmueble y estableció custodia permanente.

Al respecto, el director de Protección Civil estatal, Erik Cavazos, descartó fallas en la supervisión del escenario instalado en el campo de beisbol y reiteró que el accidente se debió a las fuertes rachas de viento surgidas justo en el momento del evento.

Recomendó a las autoridades municipales que en los próximos actos de campaña se redoblen los esfuerzos de seguridad, sin cancelar los permisos para realizarlos.

Tras el percance, Álvarez Máynez decidió permanecer en Nuevo León y emitió en sus redes sociales mensajes de apoyo a los simpatizantes del partido naranja que resultaron heridos. Mencionó que visitó durante el jueves a los hospitalizados y expresó su solidaridad con las familias.

Reconoció el trabajo de los cuerpos de auxilio, así como de médicos y enfermeras que han atendido a los heridos en el hospital Universitario y en la unidad número 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Me disculpo mucho con la gente de Hidalgo y de Tlaxcala donde tenía reuniones. En este momento es más importante estar con las personas y no pensar en la campaña , destacó.

De igual forma, recordó que un ventarrón que duró cinco minutos causó el desastre. Estas cosas pasan en un abrir y cerrar de ojos.

Inició una llovizna cerca de las 8 de la noche del miércoles, durante el cierre de campaña de la candidata a la alcaldía de San Pedro, Lorenia Canavati, apoyada por Álvarez Máynez y Martha Herrera González, aspirante eme cista al Senado, y antes de a la presentación del grupo Bronco.

Segundos después surgieron fuertes ráfagas de viento que derribaron el templete en el cual se encontraban los candidatos, la pesada lona y la estructura metálica, mismas que se derrumbaron sobre los asistentes.

El pánico se apoderó de la gente. Decenas de personas quedaron atrapadas entre la estructura metálica y cientos salieron en estampida, otros más se quedaron para auxiliar a los heridos.

Samuel García anunció una indemnización de 400 mil pesos a las familias de las personas que murieron en el desplome del templete, y de 100 mil pesos a los lesionados hasta que se recuperen.

En rueda de prensa, la tarde del jueves, el mandatario estatal anunció la creación de un comité que va a tener un fondo de indemnización, hoy mismo ya estamos dispersándolo a las familias .

Es un apoyo económico que no es lo más importante; pero sabemos que los va a ayudar , agregó.

Antes declaró que su administración correrá con todos los gastos derivados del percance y que su gobierno apoyará a todas las familias de las víctimas, incluso con ayuda sicológica.