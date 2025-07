Elogia la Presidenta la trayectoria de Bárcena; «es de lo mejor en el país»

Al preguntarle sobre el tema en la mañanera de ayer, señaló que México aún no determina si buscará tener una abanderada para ese cargo internacional (en sustitución de Antonio Guterres, quien concluirá su periodo en septiembre próximo): Ya se verá después .

Hace unos días, al participar en el foro Expansión ESG Summit, Bárcena aseguró que llegó la hora, como ha llegado en México después de 200 años, de que sea una mujer quien lidere al país, también lo es para la ONU.

Enfatizó que también es tiempo para que sea un representante, en particular femenino, procedente de América Latina y el Caribe, por lo que no se descartó para ese puesto, aunque acotó que si bien su nombre se ha puesto en escena, no es la única mujer considerada.

Todos tenemos errores

Por otro lado, Sheinbaum Pardo defendió la designación de Hugo López-Gatell, ex subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud.

Frente a las críticas en diversos sectores por la postulación del médico –quien encabezó la estrategia nacional frente a la pandemia de covid-19–, la mandataria reviró: ¿Vieron ayer el escándalo que armaron con Hugo? De veras, es que es increíble. (Tiene un) doctorado en John Hopkins, en salud pública .