The phoenician scheme, de Wes Anderson

Por: ADOLFO NÚÑEZ J.

La Gualdra 674 / Cine

En la actualidad, son pocos los realizadores con un estilo tan inconfundible como el de Wes Anderson. Basta con ver breves imágenes de su trabajo para reconocer de inmediato su sello particular, con elementos que incluyen una simetría calculada al grado de la obsesión, así como el uso de colores pastel en el diseño de sus espacios. Con cada nuevo trabajo, el cineasta ha ido puliendo cada vez más dichos elementos y apropiándose de este sello autoral, con resultados tan alabados por sus fieles seguidores como criticados por sus más severos detractores.

En su etapa más reciente, que conforma títulos como The french dispatch (2021), Asteroid City (2023) y The wonderful story of Henry Sugar (2024), el director ha hecho uso de todo tipo de recursos, desde la meta-narrativa, la mezcla entre diversos formatos como la animación, el cine tradicional y el teatro, pasando por los diferentes niveles de la puesta en abismo. Éstos van relacionados con todo lo que hay detrás de la creación de una historia, en cómo dicho proceso es más importante que el resultado que otorgue y cómo esos mismos relatos son los que le dan sentido y forma al mundo que habitamos. De tal forma, los protagonistas de estas historias son personajes atormentados, tanto por un vacío existencial ante la falta de certezas, como por una crisis de espíritu, reflejo del contexto en el que se desenvuelven.

En The phoenician scheme (2025), su más reciente trabajo, el realizador desarrolla dichas inquietudes dentro de un relato de intriga, desengaños y mucha comedia de enredos. La cinta toma acción durante la década de los 50 y sigue la historia de Zsa-zsa Korda (Benicio del Toro), magnate industrial y uno de los hombres más ricos de Europa, que ha amasado su fortuna a base de negocios ilícitos, estafas, chantajes a funcionarios y toda clase de actos repudiables. Su influencia es tan grande que empresarios de distintos países se han unido en su contra, utilizando todos los medios a su alcance para detenerlo. De tal manera, Korda ha sobrevivido a un sinfín de atentados contra su vida, entre ellos media docena de explosiones dentro de su avión privado.

Con la muerte como una probabilidad cada vez más cercana, el oligarca toma la decisión de desheredar a sus hijos varones, a los que jamás les ha mostrado interés o cariño, y termina nombrando como su única heredera a Liesl (Mia Threapleton), su hija de 20 años con la que también mantiene una relación distante. Ella, por su parte, ha decidido tomar los hábitos para volverse monja. Entre ambos se irá desarrollando un incipiente vínculo, que toma lugar en diferentes partes del mundo, mientras Korda trata de completar la financiación del proyecto más ambicioso de su vida, llamado “Esquema de Infraestructura Fenicia por Tierra y Mar de Korda”. A este viaje los acompaña Bjorn (Michael Cera) el tutor de Liesl, de origen sueco y con una peculiar fascinación por los insectos.

Anderson utiliza esta premisa para dar vuelo a sus múltiples recursos visuales y narrativos. Por otra parte, el arco de redención de Korda termina remitiendo a otros protagonistas de su filmografía, tales como los de The royal Tenenbaums (2001) y The life aquatic with Steve Zissou (2004). Al igual que ellos, Korda también es un padre ausente que busca eximir su culpa, no con promesas sin cumplir ni intenciones vacías, sino con acciones concretas que tengan un efecto en el mundo terrenal. De tal forma, The phoenician scheme es una invitación hacia un terreno familiar y reconocible. Como volver a leer una novela muy querida, siempre es un placer encontrarse con una película de Wes Anderson, dueño absoluto de una estética y una forma de pensar, sentir y hacer del cine algo estrictamente personal, un artista en plena forma, con el control de todos y cada uno de sus elementos; algo cada vez más atípico en el cine actual.