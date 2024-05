La inteligencia artificial gana terreno en medios de comunicación

En la actualidad, el uso de la IA no tiene una escenificación tan acabada en los medios, como los avatares humanizados. Sin embargo, tras bambalinas, su uso va desde el desarrollo de algoritmos para ayudar a las tareas de investigación y comprobación. Algunos periódicos y portales de noticias se han ayudado de estas herramientas para leer grandes cantidades de datos y exponer una historia; otros también las usan para buscar en la información generada por ellos mismos durante décadas y dar contexto a una noticia de última hora.

En México, un país que no destaca en los comparativos internacionales por su población lectora, también el consumo de periodismo escrito ha ido en descenso. El Módulo sobre Lectura 2024, levantado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reporta que la lectura de periódicos disminuyó 31.6 puntos porcentuales en una década, al pasar de 49.4 por ciento de la población lectora en 2015 a 17.8 en 2024.

El China Youth Daily, un diario con 73 años de existencia, es uno de estos casos de adopción de la IA para transitar la cuerda de equilibrio que implica una nueva revolución tecnológica para los medios tradicionales. El objetivo es mantener los requerimientos del periodismo frente a un alud de información (no necesariamente veraz) que viene de todos los frentes, mantener empleos y adoptar nuevas herramientas para los contenidos a distribuir.

La IA generativa como ChatGPT también permite generar una nota, incluso una imagen sobre un acontecimiento que jamás existió. Medios que sólo trabajan con IA, haciendo monitoreo de otros medios y creando contenido que no fue reporteado o recolectado por un humano, son parte de la oferta que existe en Internet.

La plataforma NewsGuard reporta que hasta ahora se han identificado 840 sitios de noticias e información generados por IA que operan con poca o ninguna supervisión humana . Los hay en alemán, árabe, chino, checo, holandés, inglés, francés, indonesio, italiano, coreano, portugués, ruso, tagalo, tailandés y turco. Estos sitios web suelen tener nombres genéricos, como iBusiness Day, Ireland Top News y Daily Time Update, que al consumidor le parecen sitios de noticias establecidos , advierte.

En términos de eficiencia para generar contenidos, la IA se encuentra en otro punto respecto al humano. Según EveryPixel Journal, hasta mediados de 2023 los algoritmos de conversión de texto a imagen habían generado en el año inmediato previo 15 mil millones de ilustraciones. Para poner esto en perspectiva, a los fotógrafos les llevó 150 años, desde la primera fotografía tomada en 1826 hasta 1975, alcanzar la marca de los 15 mil millones , expuso bit.ly/3UUv59R).

Las grandes compañías –que concentran el desarrollo y patentes de IA– han desplegado una narrativa amigable y de ayuda sobre la incursión de las tecnologías generativas en las plataformas periodísticas. Se usa la idea del acompañamiento a las redacciones, remplazando tareas que de acuerdo con los tecnólogos podrían considerarse repetitivas: la redacción de boletines, la transcripción de entrevistas, las traducciones, la redacción de un cabezal, la maquetación, la corrección de estilo y ortografía.

En asociación con los editores de noticias, especialmente los editores más pequeños, estamos en las primeras etapas de exploración de ideas para proporcionar potencialmente herramientas habilitadas para IA para ayudar a los periodistas con su trabajo. Por ejemplo, las herramientas habilitadas para IA podrían ayudar a los periodistas con opciones para titulares o diferentes estilos de escritura , declaró Jenn Crider, portavoz de Google, en un comunicado del año pasado cuando la compañía lanzó Génesis, un modelo abocado a producir noticias.

En términos de volumen, la IA ha probado ser superior frente a los reporteros, pero aún no cumple con el requisito de retratar la realidad o incluso apegarse a la veracidad. Herramientas como Bing, Bard o ChatGPT han probado redactar un texto, con apariencia de nota periodística, en segundos. Sin embargo, no sólo cuentan con problemas de derechos de autor, pues el contenido con el que aprenden suele haber sido producido por medios tradicionales con contenidos en Internet; a esto se suman fuentes –incluso en motores de búsqueda de la misma compañía– que no existen.

