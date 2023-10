El proyecto Milpillas es viable y hay presupuesto, afirma titular de SAMA

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Susana Rodríguez Márquez, titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA) del Gobierno del Estado, reiteró que el proyecto de la presa Milpillas es viable y que incluso hay un recurso de alrededor de 8 mil millones de pesos etiquetados en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para dicho proyecto, no obstante, resta que el estado aporte las facilidades para desarrollarlo, sobre todo teniendo la certeza legal de los terrenos, por lo que llamó a que se trabaje en conjunto sin anteponer el interés personal por el general, porque dicha obra es urgente para sobrevivencia de los zacatecanos y las futuras generaciones.

- Publicidad -

La funcionaria recordó que desde 2021, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador puso dos condiciones para su desarrollo: que se tuviera certeza legal de la tierra y que todos estuvieran de acuerdo, por ello en la comparecencia ante diputados y diputadas de la 64 Legislatura el tema se volvió a poner sobre la mesa, dijo, apelando a la conciencia de cada uno de los integrantes de dicha soberanía, porque si bien es un tema que representa diferentes interés, consideró que es necesario ir anteponiendo a Zacatecas delante de todos esos intereses.

“Necesitamos unir esfuerzos: ellos como legisladores, nosotros como parte gubernamental y, por supuesto, la parte de los propietarios de la tierra para que, en esa conjunción de esfuerzos, podamos darle un respiro que le urge al territorio zacatecano”.

“Este proyecto tiene un importe muy importante de alrededor de 8 mil millones de pesos que sería un tema de la Federación, pero nosotros tenemos, como estado, tener todas las facilidades y en este sentido la certeza de la tierra es la que nos ha estado deteniendo” dijo la funcionaria estatal, quien detalló que en la administración pasada hubo diferencias con los pagos y por ella hay cierta resistencia a que se lleve a cabo el proyecto, pero en este gobierno está lograr que haya el consenso para poder lograr esa alternativa y que el Gobierno Federal facilite, al menos, la primera etapa.

“Ya tenemos los estudios, que hay que actualizarlos, y todo lo que se invirtió retomarlo, no dejarlo tirado y darle un impulso todos juntos. Esto no es un tema de grillas, no de intereses particulares; es un tema de vital importancia, estamos hablando del agua, de supervivencia para los zacatecanos. Tuvimos un año crítico, la sequía se consideró extrema, no hubo la lluvia que esperábamos para rescatar algo, el ciclo agrícola se perdió y el próximo está en riesgo porque las condiciones climáticas no nos lo permitieron y nosotros tenemos la obligación de buscar alternativas y estamos trabajando en ello”, dijo Rodríguez Márquez a La Jornada Zacatecas.

El proyecto, insistió la funcionaria, es factible y podría ser un respiro para la zona metropolitana que atiende a un tercio de la población del estado, casi 600 mil habitantes son los que se verían beneficiados, pero también en todos los municipios por los que pasaría, ya que se ubicaría en Jiménez del Teúl, se detonaría un polo de desarrollo para la región, aseguró.

“El Gobierno del Estado lo ve bien, pero sí necesitamos cerrar filas, necesitamos acompañar al gobernador como figura porque él tiene la posibilidad de plantearlo a la federación, al presidente de la República. El presidente conoce el proyecto, pero es natural que no le vas a invertir cuando hay problemas y aquí sí necesitamos de la buena voluntad de todos los involucrados. Tenemos que cerrar filas en torno al objetivo principal que es la supervivencia, parece exagerado, pero sí no le tomamos la atención necesaria no puedes garantizarles a las futuras generaciones el que dispongan del vital líquido. El gobierno no lo ha dejado, no estamos cruzados de brazos”, sentenció.

Sin esperar a que Milpillas se concrete, Susana Rodríguez Márquez expuso que se están desarrollando otras alternativas y una de ellas es rehusar el agua que está en las plantas tratadoras como se está haciendo en otras regiones y Zacatecas, dijo, no puede ser la excepción, por lo que señaló que se debe invertirle a estos rubros de reciclaje puesto que, cada vez más, el agua es más limitada, pues se está perforando hasta 400 metros de profundidad y además del poco volumen que se obtiene, está cargada de metales pesados que pueden ser perjudiciales para la salud. Entonces, enfatizó, hay que apostarles a otras alternativas como el reciclaje de las plantas tratadoras.

Finalmente, la funcionaria consideró que, en estos dos años de administración, la SAMA ha tenido mucho avance con poco recurso y poco personal, y además del rubro del agua, se está invirtiendo en otros temas como son las energías alternativas y los rellenos sanitarios. “Vamos avanzando, cada vez más se proyecta en la Secretaría el firme objetivo de llevar a cabo un beneficio para la población”, concluyó.