Marchan miles de sindicalizados por el Día del Trabajo

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Miles de trabajadores agremiados a sindicatos del sector educativo, gubernamental, de telefonistas, entre otros, participaron este miércoles en la tradicional marcha para conmemorar el Día del Trabajo y se pronunciaron contra la precarización laboral y contra los bajos salarios; asimismo, exigieron la reducción de la jornada laboral a 7 horas diarias y la resolución de la huelga en la Mina San Martín.

Jenny González Arenas, secretaria general del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz), leyó un documento suscrito por varios sindicatos de instituciones educativas en el que refrendó la exigencia de una mejor remuneración para los trabajadores.

Afirmó que la jornada laboral no se ha reducido, pues en la mayoría de las empresas se trabajan más de 48 horas a la semana y lo hacen con un ritmo de explotación intensivo y en turnos extenuantes.

Por tanto, exigieron la reducción de la jornada laboral a 7 horas diarias con pago de 65 horas semanales, lo que significa una semana laboral de cinco días y dos de descanso para todos los trabajadores; reforma inmediata al Issstezac; solución a la huelga en la mina de San Martín, Sombrerete, entre otros.

González Arenas señaló que las victorias, derechos y conquistas históricas de los trabajadores del mundo son resultado de la lucha de clases, de forma que los logros nunca se han regalado a los obreros y ello implicó acontecimientos sangrientos.

Recordó la movilización de los obreros en Estados Unidos, en 1885, que culminó con la horca de los “Mártires de Chicago”; la huelga de los trabajadores de la mina de Cananea en 1906, lo que provocó su represión; la huelga de trabajadores de Río Blanco, Veracruz, que finalizó con una cruenta represión en 1907; entre otros.

“Nunca ha sido fácil la conquista de nuestros derechos como trabajadores. Todos estos mártires nos pusieron el ejemplo de tenacidad, pero también rendimos homenaje a todos aquellos que fueron asesinados, torturados, encarcelados, perseguidos, víctimas de desaparición forzada y despojados de sus derechos por sus gobiernos al servicio del capital”, expresó.

González Arenas también manifestó su apoyo a los trabajadores mineros de San Martín, Zacatecas; Cananea, Sonora, y Taxco, Guerrero, que el próximo 31 de julio cumplirán 17 años en huelga.

Recordó que el capitalismo surgió como un modelo económico en el que no se reconocían los derechos laborales y las jornadas de trabajo no tenían límites, pero una vez formados los sindicatos y se unificaron, fue posible exigir demandas para mejorar las condiciones de vida, aunque la explotación del hombre por el hombre no desapareció.

A mediados del siglo 20, dijo, surgió una revolución técnica y científica que trajo consigo una nueva forma de dominación de los países imperialistas sobre los países subdesarrollados, lo que derivó en nuevas relaciones de trabajo que resultaron en la sobreexplotación de los trabajadores, despidos, bajos salarios y precarización.

GODEZAC HA NEGADO PROCESOS

DE PROMOCIÓN AL PERSONAL

ADMINISTRATIVO Y DOCENTE: SUTUTEZ

Por su parte, Samuel Flores González, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas (Sututez), denunció diversas acciones del Gobierno del Estado en contra de sus trabajadores, pues ha negado procesos de promoción al personal administrativo y docente.

Ante esa situación convocó a la unidad de todos los sindicatos que no están corporativizados y no permitir que el Gobierno del Estado continúe violentando los derechos de todos los trabajadores.

También participaron en la marcha el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, el Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas (Sitez), el Movimiento Democrático del Magisterio Zacatecano (MDMZ), el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales (Sutsemop), entre otros.