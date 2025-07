Carlos Peña llama a fortalecer al PRI rumbo a las elecciones de 2027

Por: La Jornada Zacatecas •

En reuniones por separado, celebradas ayer en el Salón Presidentes, el dirigente del PRI, Carlos Peña Badillo informó a los titulares de sectores y organizaciones, así como a un buen grupo de regidores que asistieron a estas reuniones vía remota y presencial, que suscriban su refrendo como militantes y ayuden a construir el cambio que requiere este partido para consolidarse y estar preparado ante la inminente contienda electoral del 2027.

El Presidente Carlos Peña Badillo les explicó que el panorama para construir las candidaturas que habrán de participar en el 2027 ya está abierto en el PRI, quiénes aspiren deben reivindicar su militancia priista y hacer trabajo en el territorio no solo para consolidar aspiraciones personales de reelección, sino para buscar otras opciones políticas, pero sabiendo si no trabajan por la consolidación de su partido, este no tendrá compromisos para respaldar a nadie en el 2027.

Asimismo, les pidió multiplicarse en el territorio y consolidarse, así como fortalecer y dedicarle tiempo al partido si hay aspiraciones, porque es momento de construir proyectos ganadores rumbo al siguiente proceso electoral.

Peña Badillo subrayó que en el PRI hay condiciones y posibilidades de ganar elecciones, porque somos un partido político cercano a la gente y con una estructura sólida.

Por ello, les pidió salir a tocar puertas desde ahora y construir proyectos que permitan recuperar la gubernatura, así como la mayoría de las alcaldías y diputaciones locales.