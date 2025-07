Black Sabbath, el adiós de la banda que cambió el rumbo del rock

Hablar de Black Sabbath es nombrar a una de las grandes marcas en la historia del rock que ha sido explotada hasta el fin. El día de hoy, a partir de las 5 de la mañana se celebrará el último adiós de Black Sabbath en el evento Back to the beginning (de vuelta a los inicios), donde se reunirá, por última vez arriba de un escenario, su formación original: Geezer Butler, bajista fundamental; Bill Ward, baterista injustamente relegado en las últimas giras; el eterno guitarrista Tony Iommy, y el cantante Ozzy Osbourne, cuyo frágil estado de salud causó una serie de especulaciones de fanáticos y medios especializados.

El concierto se llevará a cabo en la ciudad inglesa donde todo comenzó, Birmingham, y será transmitida en el sitio webbacktothebeginning.com con un costo de 321 pesos, ya con los cargos adicionales; también hay un paquete que incluye el acceso y una playera por mil 19 pesos más cargos adicionales.

Si bien no se precisó la cantidad exacta de tiempo que tocará Sabbath, el homenaje será completado por integrantes de bandas como Guns N’Roses, Smashing Pumpkins, Anthrax, Slayer y Pantera, entre otros. La elección de los grupos que acompañarán a Sabbath estará a cargo de Tom Morello, guitarrista de Rage Against the Machine.

El disco homónimo y debut de la banda liderada por Ozzy Osbourn alteró el curso del rock para siempre: pesado con un especial énfasis en las dinámicas y el ritmo del jazz y el blues, la obra maestra abre con el sonido de unos truenos que nunca dejaron de retumbar. En la portada una mansión oscura y antigua es habitada por una figura humana de rostro poco claro, un misterio innecesariamente aclarado con el tiempo.

El cambio en el sonido entre las bandas de rock antes y después de Sabbath fue tan notorio, que su influencia puede rastrearse de forma objetiva en polos opuestos del mundo, muchas de las modificaciones sónicas partían de los ocho dedos de Iommi, además de una sección rítmica, Butler & Ward, y el tono diferente de la voz de Ozzy. Pocos de los grandes grupos del rock tenían en sus comienzos una propuesta tan desarrollada y definida como Sabbath en su primer disco.

A nivel marketing, tanto Ozzy como su esposa y manager, Sharon Osbourne, explotaron el arte del retiro permanente, es decir, no importan tanto los excesos de Ozzy, su conflictiva relación con algunos integrantes de Sabbath que continuaron sin él, ni la pérdida de su guitarrista aliado, Randy Rhoads, en un accidente aéreo en 1982.Ozzy Osbourne comenzó a retirarse de los escenarios en 1992, con una gira elocuentemente titulada No More Tours. Si tomamos en cuenta que su comienzo con la música fue con Sabbath en 1968, para el comienzo de sus extensos retiros llevaba 24 años en actividad, pero Ozzy regresó en 1995 y duró dando shows en vivo de forma contínua hasta 2018, lo que significa que lleva casi la misma cantidad de tiempo en su supuesto retiro que en su carrera predespedidas.

Ozzy y su despedida perpetua no fue un caso aislado, más bien fue un pionero, ya que en el nuevo milenio las giras reunión o aniversario se multiplicaron hasta el infinito.