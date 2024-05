Netanyahu: el fin de la guerra no se negociará

Tel Aviv. Benjamin Netanyahu dijo a Antony Blinken que no aceptará poner fin a la guerra en Gaza como parte de un potencial acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes, se informó.

El secretario estadunidense de Estado presionó para que se envíe más ayuda a la franja y por una tregua inmediata, en una reunión con el primer ministro en Jerusalén, punto final de su más reciente gira diplomática por Medio Oriente.

Funcionarios palestinos de salud sostienen que el bombardeo israelí en represalia por los letales ataques de Hamas, el 7 de octubre ha dado muerte a más de 34 mil personas. Naciones Unidas afirma que casi la mitad de la población de Gaza padece hambre catastrófica.

Durante una reunión de dos horas y media, Blinken reiteró la importancia de acelerar y sostener la entrega de ayuda en Gaza, así como los esfuerzos por alcanzar un acuerdo inmediato de alto el fuego e intercambio de rehenes. Se espera que visite el puerto sureño de Ashdod, que en fecha reciente comenzó a recibir ayuda para Gaza, luego de una intensa presión internacional.

Funcionarios israelíes declararon a los medios que Netanyahu dejó en claro que no aceptaría ningún acuerdo sobre rehenes que dependa de poner fin a la guerra. Aseguró a Blinken que estamos interesados en llegar a un acuerdo, y decididos a derrocar a Hamas , indicó un funcionario al diario The Times of Israel. Tel Aviv presentó su oferta más reciente a Hamas la semana pasada, por conducto de mediadores egipcios.

La idea de que vamos a detener la guerra antes de lograr todos los objetivos está fuera de cualquier discusión , aseveró el mandatario israelí a familias de los rehenes en secuestrados desde el 7 de octubre por el movimiento islamista Hamas, en el poder en Gaza.

Entraremos en Rafah y eliminaremos a los batallones de Hamas, con o sin acuerdo de tregua, para conseguir la victoria total , agregó.

Gaza sufre una crisis humanitaria en desarrollo casi siete meses después de la ofensiva devastadora lanzada por Israel en represalia por los ataques del 7 de octubre liderados por Hamas que mataron a mil 200 personas en Israel. Infografía Graphic News