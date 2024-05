Raymundo Moreno buscará reconstruir la seguridad del estado desde la cámara de diputados

Por: La Jornada Zacatecas •

La inseguridad en la capital y en todo el estado mantiene a Zacatecas en una condición muy complicada para sus habitantes. Debemos reconocer que la violencia no es producto de nuestra imaginación, cómo el gobierno morenista quiere hacernos creer.

“La violencia es un tema que se ha desbordado y estamos peor que nunca. Esto no es un tema de percepción, pareciera que al gobernador de MORENA no le avisaron que se encontró una cabeza humana fuera de una escuela, que asesinaron a golpes a un taxista en la colonia Lázaro Cárdenas y que dejaron un cuerpo sin vida por el Polideportivo. No sabemos si no se da cuenta de todo esto o pretende engañarnos de manera cínica y descarada”, apuntó.

Moreno Romero lamentó que la población de Zacatecas esté perdiendo el estado, que no se puedan transitar las carreteras, que no se pueda salir a la calle de manera tranquila ya que cualquier persona puede ser víctima de un hecho violento.

“Duele saber que hace unos días estuvimos celebrando a nuestras madres mientras que más de 4 mil mamás se encuentran buscando a sus hijas e hijos desaparecidos. La ayuda que pidieron las madres buscadores al gobierno del estado fue respondida con indiferencia, sin empatía, sin brindarles un solo peso y en lugar de eso se ganaron que las corrieran a la fuerza para no molestar al gobernador. No nos merecemos un trato así, no merecemos que los gobiernos de MORENA sigan lastimando a una sociedad ya bastante herida. Sobre todo, no debemos perder de vista que los candidatos de ese partido político son cómplices de lo que sucede en nuestro Zacatecas y en todo el país”, señaló.

Moreno Romero recordó que creció en un Zacatecas muy distinto y pretende que ese Zacatecas seguro, con desarrollo y con oportunidades regrese para las nuevas generaciones. Añadió que la reconstrucción del estado será posible con la participación de todas y todos los ciudadanos que están cansados de vivir en un estado donde gobierna el miedo, el terror y la miseria que han perpetuado MORENA y sus aliados.

“En todo el estado la violencia es inclemente y la complicidad de MORENA con los delincuentes nos tienen de rodillas. Ya no podemos comprar un refresco al precio que debería porque hay sobrecostos que impone el crimen organizado, las carreteras están devastadas y son inseguras. Estoy harto de tener un gobierno tan incompetente, de que los candidatos de MORENA y sus aliados se mantengan en silencio y que se quieran seguir aprovechando de la gente buena y trabajadora de Zacatecas, estoy cansado de que el estado sea noticia nacional e internacional por la muerte y destrucción que nos han dejado los esbirros del presidente. Estamos dentro de una película de terror, pero juntos tenemos que cambiar esta realidad”, finalizó.