Defiende PRI su respaldo a reforma de plurinominales

En rueda de prensa, el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Peña Badillo, defendió el respaldo de su partido a la reforma que modifica la fórmula de asignación de diputaciones plurinominales, afirmando que la decisión fue tomada en función de los intereses del tricolor y no representa una coincidencia con Morena. “El PRI hace política y toma decisiones en torno a los intereses de su partido”, sostuvo.

Al responder a las críticas que acusan al PRI de actuar por temor a perder su registro, Peña Badillo replicó que quienes tienen que preocuparse por su registro son quienes tienen pocos votos”. Añadió que mantienen respeto por los partidos con los que han compartido alianzas, y que la decisión no debe interpretarse como una ruptura, pero subrayó que “cuando lleguen los temas electorales, nos sentaremos a hablar de la coalición para exigir respeto para el PRI”.

Anteriormente, el también diputado local señaló al partido Movimiento Ciudadano (MC) de simular oposición mientras respalda las decisiones de Morena, reprochando la reforma judicial, así como su apoyo a iniciativas que −dijo− debilitan a los órganos autónomos y ponen en riesgo las libertades ciudadanas. “A nivel nacional están llevando al traste las instituciones de autonomía, los poderes, y hoy ya también está en riesgo la libertad, la información y los datos personales de la ciudadanía”, advirtió.

José Marco Antonio Olvera Acevedo, delegado general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, reprochó la designación del epidemiólogo y ex subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificándolo como un “pericucho de tercera”.

Señaló que este 1 de julio se cumplen nueve meses sin abasto de medicamentos en el país. Indicó que según el colectivo Cero Desabasto, hay 20 millones de recetas sin ser atendidas en el sistema público en lo que va del año y suman 5 mil 800 reportes por falta de medicamentos.

Reconoció que hay una “gran perversidad” en la industria farmacéutica y dijo no estar en contra de medidas de logística para que no haya abusos en los precios de medicamentos, pero reprochó que no haya “formación de administradores, ni visión de estado” para consolidar un modelo eficiente de distribución y compra. Al respecto, señaló el ejemplo del “Doctor Simi” como un sistema ejemplar de abasto de medicamentos.

Olvera Acevedo crítico a la presidenta Claudia Sheinbaum por llegar a sus conferencias matutinas −a las que denominó “shows”−, con “cara de espanto y sin saber que contestar”. Además, comparó el momento actual que vive el país con el ascenso de Adolfo Hitler y la instauración de la Alemania nazi, al señalar que lo primero que hizo el dictador al llegar al poder es desaparecer los partidos y los medios de comunicación.