Llama Amalia García a evitar detenciones migratorias por Guardia Nacional

Por: La Jornada Zacatecas •

La senadora Amalia García Medina hizo un enérgico llamado desde el Senado de la República para rechazar cualquier disposición legal que otorgue a la Guardia Nacional facultades de inspección, aseguramiento o detención de personas migrantes. Señaló que ello representa una regresión grave en materia de derechos humanos y un riesgo para la vida e integridad de quienes migran por necesidad.

- Publicidad -

En el marco de la discusión sobre la reforma a las facultades y atribuciones de la Guardia Nacional, la legisladora zacatecana manifestó que: “hemos dicho aquí, y lo reiteramos con absoluta convicción: ningún ser humano es ilegal. Todas las personas, sin importar su nacionalidad o condición migratoria, llevan consigo derechos humanos universales. La ausencia de documentos legales no cancela sus derechos fundamentales”.

La senadora García Medina expresó su preocupación por la propuesta legal que establece que la Guardia Nacional participe activamente en tareas de inspección migratoria, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM), incluyendo el “aseguramiento” de migrantes, término que —advirtió— implica una detención o privación de la libertad.

“El INM debe ser fortalecido institucionalmente para atender con enfoque humanitario a solicitantes de asilo, refugiados o trabajadores migrantes, pero de ninguna manera debe apoyarse en un cuerpo militarizado para contenerles con violencia”, enfatizó.

Amalia García recordó que, desde su creación, se aseguró que la Guardia Nacional sería un cuerpo civil y que su vinculación con el Ejército sería temporal: “al incorporarse plenamente a las Fuerzas Armadas, y al asignarle funciones represivas contra migrantes, estamos profundizando una crisis humanitaria que ha sido ya señalada por organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría de Migrantes de la ONU”.

Asimismo, denunció que la Guardia Nacional ha protagonizado hechos trágicos, como los asesinatos de personas migrantes por disparos de sus elementos ocurridos el 31 de octubre, el 17 de julio y el 1 de octubre de 2024, en distintos puntos del sur del país.

“Los elementos argumentaron que no sabían si se trataba de delincuentes. Esa falta de preparación es inadmisible. No están capacitados para tratar a población migrante y el resultado ha sido la pérdida de vidas humanas, incluidas niñas y niños”, aseveró.

Finalmente, la senadora exhortó a sus compañeras y compañeros legisladores a eliminar cualquier disposición que otorgue a la Guardia Nacional funciones relacionadas con migración, y reiteró su convicción de que este cuerpo debe ser civil, no militar.

“El Ejército tiene otras funciones que cumplir, y debe contar con respaldo para ello, pero no puede ni debe asumir tareas que criminalicen la migración ni convertirse en un muro humano. Esa no es la vía. No lo permitamos.”