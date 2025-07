Respalda Verónica Díaz Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Por: La Jornada Zacatecas •

Al participar en el debate y aprobación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la máxima tribuna del país, la senadora Verónica Díaz Robles, representante de Zacatecas por Morena, destacó que esta legislación representa una ruptura con el modelo fallido heredado por los gobiernos del PRIAN, y que coloca en el centro de la estrategia de seguridad la justicia social, la prevención y el bienestar del pueblo de México.

“La seguridad no se impone desde arriba, se construye desde abajo, con la gente, con sus comunidades, con sus saberes y su voz”, afirmó la senadora, al subrayar el compromiso de la Cuarta Transformación con una estrategia humanista que atiende las causas profundas de la violencia, impulsada por la presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum.

Durante su intervención, la senadora recordó el oscuro legado de los gobiernos neoliberales, marcado por corrupción, impunidad y estrategias fallidas. Señaló que durante el sexenio de Felipe Calderón se dispararon los homicidios como resultado de una absurda guerra contra el narcotráfico, acompañada de operativos infames como Rápido y Furioso y la Iniciativa Mérida, que entregaron la soberanía nacional a intereses ajenos. A esto se sumó la continuidad de dichas políticas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, donde la impunidad alcanzó más del 98 por ciento de los delitos sin castigo.

“Ni legislaron ni actuaron para fortalecer a las instituciones. Contrario a ello, la historia nos ha dado la razón: ahí está Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, en prisión por sus vínculos con el crimen organizado”, expresó la legisladora zacatecana.

Frente a ese pasado de violencia institucionalizada, Verónica Díaz reafirmó que el proyecto de transformación impulsado por Morena tiene claro desde el inicio que la paz se construye con justicia social, no con represión. “Esta nueva ley es una respuesta firme a ese pasado. No es una ley más. Es un instrumento jurídico transformador, cimentado en el humanismo mexicano, en la defensa de los derechos humanos y en el mandato popular de vivir en un país seguro y digno”, afirmó.

La senadora explicó que esta legislación atiende las causas estructurales de la violencia, como la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. Además, consolida a la Guardia Nacional como una fuerza disciplinada, profesional y con vocación social.

Señaló también el fortalecimiento de la inteligencia e investigación como herramienta para anticiparse al delito mediante análisis de datos y tecnología, y destacó la necesidad de una coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno para que la seguridad no dependa de esfuerzos aislados.

“No se trata solo de reaccionar al delito, sino de prevenirlo desde la raíz, reconstruyendo el tejido social con educación, salud, cultura, empleo y deporte”, expresó.

Celebró además que por primera vez México contará con un Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación en Materia de Seguridad Pública, lo que permitirá dejar atrás el enfoque reactivo de sexenios anteriores. “Vamos hacia un nuevo paradigma: la seguridad preventiva, con información y estrategias basadas en el bienestar del pueblo”, afirmó.

También subrayó el carácter federalista de esta nueva ley, que reconoce la corresponsabilidad entre la Federación, los estados y los municipios, promueve la justicia cívica, refuerza las capacidades locales y establece mecanismos claros de evaluación y control ciudadano.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, impulsada por el Ejecutivo federal y respaldada por la mayoría legislativa, establece un marco normativo para la integración y coordinación de las instituciones de seguridad en los tres niveles de gobierno. Crea la Academia Nacional de Seguridad Pública, profesionaliza a los cuerpos policiales y garantiza el uso eficiente y transparente de los recursos públicos.

Esta ley moderniza el uso de recursos humanos, tecnológicos y financieros, incluye a grupos históricamente discriminados en su diseño e implementación, promueve la participación activa de la sociedad civil, instituciones académicas y comunidades indígenas, y establece estándares de ingreso y permanencia en las corporaciones de seguridad pública, basados en la capacitación, la evaluación y la vocación de servicio.

“Coincidimos plenamente con nuestra presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum: sin justicia no hay paz, y sin paz no hay transformación. Hoy estamos construyendo un Estado presente, justo y profundamente humano”, concluyó Verónica Díaz. La senadora reiteró su compromiso con Zacatecas y con el pueblo de México para seguir construyendo, desde el Senado, el segundo piso de la Cuarta Transformación, donde la seguridad no sea sinónimo de miedo, sino de justicia, libertad y bienestar para todas y todos.