Por: PILAR ALBA* •

La Gualdra 561 / Río de palabras

Me cayó el veinte de pronto, aunque ya era demasiado tarde; ya estábamos abrazados y desnudos en la cama, ya su saliva había mojado mis senos y mis dientes habían mordido el lóbulo de su oído izquierdo. Ya nuestras ropas dejaban el rastro de nuestra desesperación por llegar al íntimo espacio de la cama. Ya nuestros besos habían comenzado en el auto luego de aceptar escaparnos juntos. Ya nuestras copas quedaron vacías después de estar platicando por un rato. Ya nuestras miradas se habían cruzado como gancho cuando nos vimos en la cantina. Ya, ya, ya, yaaaaa… de repente con los quejidos esos recuerdos del pasado inmediato se borraron. El veinte cayó después, como dije: ya demasiado tarde. Ya cuando quedamos rendidos y me paré rápido al baño, ya cuando junto con el desagüe del inodoro se fueron también los restos del deseo, cuando el espejo me reflejó con el cabello desmarañado y los ojos con una sonrisa pícara como de triunfo. Ya cuando regresé a la cama y lo vi dormir roncando como un bendito. Cuando busqué mi ropa para escapar, cuando pensé en mi plan de huida, cuando lo vi moverse… al desprenderse su olor, sonó el tintinear del veinte cayendo en el suelo. Y qué si teníamos tantos años sin vernos, qué si en el pasado la historia fue distinta, es más, ni siquiera hubiera podido serlo. Y qué si… volví al baño, me acomodé el cabello, me enjuagué la boca con pasta de dientes, pellizqué mis mejillas para que se vieran sonrojadas. Volví a la cama, me metí entre sus brazos. Entonces despertó, me miró con ternura, me abrazó más fuerte. Suspiramos juntos. Volvimos a dormir… desde entonces sigue rodando el veinte.

