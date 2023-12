Pascual Hijuelos en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez

Por: MAAMF •

La Gualdra 603 / Artes plásticas / Exposiciones

Pascual Hijuelos es un reconocido artista abstracto geométrico cubanoamericano. Nació y creció en el Upper West Side de la ciudad de Nueva York. Desde temprana edad descubrió su pasión por las artes dedicándole toda su vida. A los diecisiete años se unió al ejército y fue enviado por cuatro años a Inglaterra, permitiéndole explorar Europa y cultivar su amor por las antigüedades, el arte bizantino y el renacimiento temprano. A su regreso, se inscribió en la escuela de artes y obtuvo su Maestría en pintura en la City University de Nueva York, donde estudió con importantes maestros como: Philip Pearlstein, Lucas Samaras, Jimmy Ernst, Lee Bontecou y Alan D’Arcangelo. Este periodo formativo le sumergió en la pintura abstracta estadounidense de la posguerra, bajo la influencia de personajes tan notables como Mark Rothko, Clyfford Still, Ben Nicholson y Al Held, con quien trabajó durante muchos años. Además, desempeñó un papel relevante como ilustrador y supervisor de sitios arqueológicos en Bulgaria, Grecia y Chipre.

Hijuelos se autodefine como un artista compulsivo y pasa la mayor parte de su tiempo en su estudio, donde se esfuerza constantemente por completar su próximo proyecto y ampliar su cartera de trabajos. Su enfoque reside en encontrar un equilibrio metafísico entre lo racional y lo irracional, así como infundir un sentido de poesía en cada una de sus pinturas. Cuando no está trabajando, disfruta de su tiempo viajando.

A lo largo de su trayectoria como artista, Hijuelos ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas en galerías de México y Estados Unidos y ha sido destacado en publicaciones como Architectural Digest México y el New York Times. Mirando hacia el futuro, Hijuelos planea continuar creando sus pinturas únicas y vibrantes. No imagina un día en el que no tenga un pincel en la mano. Actualmente divide su tiempo entre Nueva York y San Miguel de Allende, México, donde actualmente expone en Intersección, Arte Contemporáneo.

