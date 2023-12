Lamento por la vida de David

Por: MERCEDES ALVARADO •

La Gualdra 603 / Río de palabras

- Publicidad -

A David Sosa Pérez

Desaparecido desde el 23 de octubre de 2011

I

No voy a llorar tu muerte, David,

porque nadie me la ha dicho.

No voy a llorar tus pasos en el desierto

(ésos que fuimos buscando

de casa en casa)

ni tu piel

bajo la península

ni tu falta de todo excepto de ti.

No voy a llorar, David, aunque estés

en el silencio que se adueña de cada mesa

en la angustia que nos hacemos al nombrarte.

(sobre todo cuando tu nombre se nos ausenta

en presente)

Te fuiste, David, con la noche.

Es que todos nos vamos solos porque

es imposible

estarse yendo acompañados.

Pero te fuiste, sin querer huir

sin ningún sitio

del cual irte, sin ninguna cosa

de la que despojarte, sin exilio

que te cobije

de esa distancia tuya.

Instalado en un sillón de la sala, este duelo

como visita que no se marcha,

nos mira a todas horas.

Te vamos callando

cada vez que falta tu voz

tu sentencia

tu inexacta acusación al mundo.

No voy a llorar tu andar, David,

ni la quietud constante de la incertidumbre.

No voy a decir que no vuelves

no voy va olvidar la palabra TODAVÍA

para acompañar tu nombre

cada vez,

todas las veces que alguien pregunta.

II

Ayer pasó un hombre por la puerta de casa

descalzo

con la mirada de los que sólo saben a dónde no van

y las manos llenas de tierra.

Tenía los ojos manchados, también.

Es que los hombres pierden algo con la memoria

cuando se quedan en ese paraíso de la deriva

y se les hace en la mirada un huequito

por el que esperan que les entre algún retorno.

A veces me pregunto a solas

luego de ver tanta tierra,

tanto cerro

erizo y seco

tantos arbustos

desperdigados

tanta carretera

tanto mar;

luego de tantas noches

de tanta hambre

de tanto hablar contigo

—si es que te hablas todavía—,

cómo vas a encontrar el tiempo

para volver.

Has de tener en los ojos el mismo huequito

del hombre que caminaba por la banqueta

cuidándote

para que nadie irrumpa tu camino.

*Cortesía de Mercedes Alvarado y Elefanta Editorial.