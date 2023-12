Reconocimiento, alteridad e igualdad. Notas a partir de Axel Honneth

Por: SIGIFREDO ESQUIVEL MARÍN •

La Gualdra 603 / Filosofía

- Publicidad -

Siguiendo la ruta de la eticidad del reconocimiento del otro de Hegel, Axel Honneth (La lucha por el reconocimiento, Barcelona, Mondadori, 1997) miembro de la tercera generación de la escuela de Frankfurt, recupera las nociones de reconocimiento y autonomía crítica en diálogo crítico con Foucault, Habermas y Mead. Partiendo de la psicología social de Mead reelabora el concepto de persona intersubjetiva como posibilidad de una forma de auto-realización no distorsionada “en tanto que dependiente de las formas de reconocimiento (amor, derecho, valoración). Y por consecuencia se perfila la idea una teoría crítica de la sociedad, en la que los procesos del cambio social deben explicarse en referencia a pretensiones normativas, estructuralmente depositadas en la relación del reconocimiento recíproco” (8).

Honneth considera que las teorías feministas del reconocimiento resultan relevantes para entender la discusión política contemporánea, aunque se excusa por no atenderlas debido a que desbordan sus “actuales conocimientos”. No creo que sea menor la importancia del reconocimiento desde los estudios de género y la teoría feminista. El reconocimiento es una condición necesaria para la (auto)realización de la subjetividad plena y sin distorsiones. La falta de reconocimiento o el falso reconocimiento es un problema nodal porque hace imposible el cuidado, la valoración y el respeto; todos estos elementos necesarios para una realización humana libre y autónoma. El feminismo, los estudios de género y la decolonialidad han evidenciado que no se pueden predicar valores y marcos normativos universales sin hacer abstracción de los sujetos de carne y hueso que escapan a dicho marco sociopolítico y jurídico.

En todo caso, el discípulo de Habermas ha puesto en la mesa una cuestión central, sobre todo en estos tiempos que corren donde los derechos humanos y los derechos de los pueblos y minorías resultan impugnados por los poderes fácticos hegemónicos que están violentando de forma sistemática el orden geopolítico global. El estado de genocidio en curso que en estos momentos está sufriendo el pueblo palestino por parte del estado israelí con la anuencia de Estados Unidos y la OTAN da cuenta de la exigencia de repensar una paz instituyente más allá de la geopolítica imperial del capital trasnacional.

Construir las bases para el reconocimiento es crucial para repensar otro mundo más igualitario, justo, quizá más humano; en una época donde lo humano se redefine en interacción con lo no humano. Las diversas propuestas y apuestas en torno al reconocimiento del otro muestran límites y posibilidades para hacer posible una mirada teórica capaz de entender y atender la crisis humanitaria y civilizatoria. Reconocer la alteridad, repensar la relación con los otros, los más desprotegidos y vulnerables, es una tarea fundamental para atisbar otro mundo más justo. El ideal de “reconocimiento recíproco” de Honneth es un concepto fundamental que nos permite ofrecer alternativas frente la cultura de la cancelación y encierro subjetivo micro-fascista. La integración intersubjetiva de todos los seres humanos en condiciones óptimas, solidarias y autónomas es una tarea pendiente, que cada vez, por desgracia, estamos más lejos de cumplir de forma cabal.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra_603