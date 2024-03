Rector de la BUAZ llama a terminar el paro y reanudar actividad universitaria

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), Rubén Ibarra Reyes, afirmó que no tiene inconveniente en reconocer a la Comisión Mixta de Admisión, Adscripción y Promoción que está integrada en este momento (por Jenny González Arenas, Elvia Valdez y Elva Jiménez), pero les exhortó a liberar los espacios que han mantenido tomados durante varios días.

Indicó que, al inicio de la actual administración sindical, él designó a sus representantes en la Comisión Mixta y solicitó al SPAUAZ que nombrara a sus representantes, pero no lo hicieron durante varios meses hasta ahora.

El problema, dijo, es que en Rectoría se entregaron dos documentos en donde se proponen a dos grupos de personas para representar al sindicato, por lo que se trata de conflicto al interior del sindicato.

“Nosotros no tenemos problema, la Comisión Mixta que ellos han definido es la que puede ser instalada y la que puede iniciar los trabajos bilaterales No tenemos problema se ha mal informado a la comunidad universitaria sobre un tema de intransigencia de la administración y eso no es cierto, es un tema que deben resolver al interior los sindicalizados”, expresó

En este contexto, Ibarra Reyes reiteró que “la Rectoría no tiene inconveniente, ni lo ha tenido en ningún momento, en reconocer a sus integrantes y que se reactiven las funciones de la Comisión Mixta de Admisión, Adscripción y Promoción; por lo tanto. proponemos que en lo inmediato se restablezca la comunicación con las y los integrantes de este espacio para establecer la fecha y agenda de trabajo de manera bilateral.

Sin embargo, exhortó al SPAUAZ a que se desistan del bloqueo de los accesos al campus Siglo 21 y demás unidades académicas y/o centros en donde se han afectado las actividades académicas y administrativas durante los últimos días.

Aseguró que la administración central nunca ha desconocido a los integrantes de la Comisión Mixta, pero el sindicato ha tergiversado la información para golpear a su administración y con ello solamente han afectado a los estudiantes.

Al respecto, indicó que su administración siempre ha sido respetuosa de la vida interna del sindicato y en múltiples ocasiones ha quedado constancia de que en todo momento se ha buscado privilegiar el diálogo para la solución de cualquier controversia entre las y los universitarios.

Por tal motivo, Ibarra Reyes concluyó que no hay inconvenientes para que se instale la Comisión Mixta y que inicie sus labores con los integrantes que están designados, pues “no ha habido cerrazón de nuestra parte ni falta de reconocimiento al sindicato”.