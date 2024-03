Analizan desafíos y obstáculos en incorporación de la mujer zacatecana en el mercado laboral

Por: La Jornada Zacatecas •

El se destaca como una obra fundamental para comprender la situación laboral de las mujeres zacatecanas. Las autoras se proponen analizar la relación entre la educación superior de las mujeres y su éxito en roles directivos. Lo que invita a reflexionar sobre las barreras impuestas de nuestro patrón cultural. Al igual que considerar al feminismo como un movimiento social de gran impacto.

La doctora Imelda Ortiz Medina, la doctora Marlen Hernández Ortiz y la maestra Paulina Ultreras Correa, autoras de este texto, exponen, en entrevista para La Jornada Zacatecas, que la motivación principal detrás de su elaboración fue comprender el desafío que enfrenta una mujer al cumplir con los roles de género impuestos, así como las responsabilidades asociadas con un puesto de alta dirección.

Asimismo, examinan los obstáculos que enfrenta la mujer al integrarse al mercado laboral, siendo partícipe de prejuicios e ideas que se le imponen desde el principio y que le impiden desarrollarse y buscar el crecimiento profesional. Incluso, las autoras exponen las experiencias compartidas y los desafíos vividos al equilibrar su vida privada y profesional.

Destacan que la mujer a lo largo de la historia ha tenido presencia en roles laborales y la cuestión actual es su papel en roles directivos. El cómo se abren camino dentro un nuevo mercado. Ya que a pesar de tener historial y que la ley por sí misma establezca que se cuenta con los mismos derechos y capacidades entre hombres y mujeres, se sigue poniendo en tela de juicio su capacidad para tal cargo.

Su estudio se centra en analizar el empleo de alta dirección entre las mujeres de la región central de Zacatecas que involucran los municipios de Zacatecas, Guadalupe, Calera, Fresnillo y Jerez. Utilizan una metodología exploratoria, descriptiva y correlacional. Considerando como variables dependientes los puestos de alta dirección, ocupados por mujeres con formación profesional o superior. Mientras que como variables independientes se incluyen la situación familiar y las políticas públicas. Sugieren que existe influencia entre estas variables, y se emplean un análisis de regresión logística binaria para determinar si la educación superior influye en la obtención de estos puestos.

Sus conclusiones resaltan los avances y desafíos en la equidad de género en el ámbito laboral, reconociendo el empoderamiento de las mujeres y la importancia de las políticas públicas. Aunque señalando persistentes desigualdades en la representación en puestos directivos, especialmente relacionadas con el deseo o tener hijos. Por lo que resaltan la necesidad de un cambio en las percepciones sociales para lograr una verdadera equidad, así como la importancia de futuras investigaciones desde diversas perspectivas.

Recurren a las teorías del «piso pegajoso» y el «espejo de cristal», que describen la barrera invisible que enfrentan las mujeres altamente cualificadas. Estas teorías explican cómo algunas mujeres se encuentran estancadas en la base de la escala salarial y tienen dificultades para avanzar hacia puestos de trabajo mejor remunerados.

Vertiente que también se consideran, es el trabajo no remunerado que han realizado de las mujeres. Ya que a fin de cuentas el hogar es núcleo fundamental para la actividad económica. Expresa Ultreras Correa “si no existiesen familias, no existimos como sociedad”. La cuestión aquí es por qué el rol de cuidado cae explícitamente en las mujeres. No se busca, resaltan, una destitución de la familia como tal o su desaparición, si no la posibilidad de elección, de un cambio de roles entre el género femenino y masculino que permita un entorno de igualdad.

Hablando en término económicos, menciona Ortiz Medina que la integración de las mujeres al mercado laboral aumenta el ingreso de las familias. Permitiéndoles elevar su calidad de vida.

Incluso dentro de esta inserción y su posición en puesto de alta dirección, abre nuevos mercados, presentando mayor dinámica económica, en trabajos tales como: niñeras, cocineras, etc., siendo un complemento. Donde sí, se le es remunerado a comparación que se haga como una simple imposición social.

Invitan a reflexionar sobre los estereotipos de género que afectan tanto a hombres como a mujeres. En una sociedad en constante cambio, es importante no temer a una nueva dinámica donde ambos géneros tengan la libertad de elegir su camino en cualquier ámbito. Esto implica romper con los estigmas y prejuicios, enfatizando el papel fundamental de la educación en este proceso. El acceso a la información y el ejemplo son elementos esenciales para promover la igualdad de género.

Finalmente, Ultreras Correa expresa que, como investigadoras, creen firmemente que el empoderamiento femenino conduce siempre a un desarrollo sostenible, beneficioso para toda la sociedad. Por ello, invitan a los lectores a consultar su obra y a actuar diariamente para cambiar gradualmente las limitaciones y aspirar a un entorno que permita a las mujeres desenvolverse plenamente.