Convenios suscritos en mi administración no tienen relación con “Estafa Maestra”: Guzmán

Antonio Guzmán Fernández, ex rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), informó que algunos convenios suscritos durante su administración, que se encuentran en proceso de auditoría e investigación por parte de instancias federales, no tienen relación con la denominada “Estafa Maestra”, pues el recurso obtenido no se trianguló, sino que se utilizó para la construcción de espacios al interior de la institución y para el pago de la seguridad social.

“Esos convenios en ningún momento tienen el esquema de la ‘Estafa Maestra’, no hay triangulación de recursos. Es un recurso que entró a la universidad y se ejerció en la universidad, a tal grado que nos ayudó en ese periodo a solventar nóminas del Ceciuaz y a condicionar y mejorar los espacios del Ceciuaz que fue el domo y el espacio de juegos”, explicó.

Por tanto, desmintió que haya alguna irregularidad en esos convenios como se sugiere, puesto que en esos convenios no hubo triangulación de recursos como fue el caso de la “Estafa Maestra”.

Comentó que hay varios convenios de recursos que se firmaron en su administración y que en este momento son auditados por la Federación y “casual o curiosamente se están judicializando. Hay una intención del rector, molesto por las declaraciones que ha hecho su servidor en torno a su inmoral extensión de su periodo”.

Es decir, Guzmán Fernández aseguró que estos señalamientos obedecen a que ha cuestionado la extensión ilegal del periodo rectoral y por criticar que Rubén Ibarra Reyes, siendo rector, se inscribió en la convocatoria del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para obtener la candidatura a la diputación federal por el Distrito 3.

“Son acciones que he estado denunciando y que curiosamente se han estado filtrando, pero reiteró que no tienen ninguna irregularidad ni se firmaron bajo el esquema de la ‘Estafa Maestra’. Yo entiendo que la filtración de esos documentos la hacen desde la Rectoría, molesto porque he estado cuestionando la extensión del periodo como rector y que se inscribió como precandidato para una diputación federal”, agregó.

Informó que, en febrero pasado, junto con el coordinador de Compras de la universidad, Gustavo Guerrero, fue citado como testigo de la Fiscalía para declarar en el juicio que se tiene abierto por un convenio que se firmó en la Unidad Académica de Ingeniería

Según expuso, ahí declaró de manera verbal todo lo que había hecho por escrito debido al cambio al sistema de juicios orales, al igual que el coordinador de Compras, quien en ese momento era parte de la Contraloría Interna de la universidad.

Guzmán Fernández mencionó que la Rectoría de la BUAZ plantea la creación de una comisión para investigar la “‘Estafa Maestra’ al interior de la universidad, pero, “aprovechando, estaría bien que revisen todos los convenios que tiene la actual administración porque hay uno que resalta y del cual no sabemos el ejercicio del recurso: Fortalecimiento a los Servicios Educativos, en el que han asignado 100 millones al año desde el 2021”.

Afirmó que, de su parte, no hay ninguna responsabilidad en la firma de convenios de la “Estafa Maestra” y los que se han filtrado recientemente no tienen relación con ese esquema de triangulación de recursos, porque la cantidad obtenida a través de estos se utilizaron para el mejoramiento de espacios e incluso el Impuesto sobre la Renta y la seguridad social.

Si a estos convenios los pretenden vincular con la “Estafa Maestra”, “entonces también todos los que ha firmado el Peida y la Unidad Académica de Gestión Pública de Marco Torres para la prevención del delito, que además lucra con la muerte, también caerían bajo ese esquema”.

Sin embargo, insistió en que la “Estafa Maestra” fue un mecanismo para triangular recursos en donde se otorgaba recursos a la universidad, esta subcontrataba servicios y el recurso salía de la institución, lo cual no ocurrió con los convenios que se han revelado.