Por: La Jornada Zacatecas •

Plateros, Fresnillo, Zac. El cine también hace milagros”, dice doña Alicia sentada junto a uno de sus nietos en la Plaza pública de Plateros.

El milagro del cine es que permite a las familias estar unidas y gozar de momentos de bienestar, en medio de las dificultades.

Unas 80 personas de todas las edades presenciaron una serie de cortometrajes para niños que el Festival de Cine en Fresnillo en conjunto con (Shorts México) les hizo llegar en esta su 14 edición ininterrumpida.

El cine creó un espacio de paz, de tranquilidad, por eso, se vio a familias sonriendo, atentas, tranquilas, sentadas en el disfrute que buena falta hace, la plaza y el cine, juntos hicieron un espacio de confort que merece esta gente, todo Fresnillo, Zacatecas y el País entero.

Esta comunidad, como la mayoría de las más de 2 mil que hay en Zacatecas tiene entre sus características principales la migración, opción que toman aquí los jóvenes, los adultos y a veces hasta los niños y niñas por la necesidad, la pobreza y la falta de oportunidades.

La población de Plateros pudo conocer la historia de Matilde, una anciana que al ver cerca la muerte y aunque no se lleva bien con su nieta trata de enseñarle lo que ella sabe pueda ayudarla a ser cuando crezca una niña, una adolescente, una mujer, independiente.

Aquí en Plateros, poco a poco, las mujeres, las niñas, las adolescentes están rompiendo los estereotipos de género que les marca la sociedad machista de que su labor es estar en casa, sirviendo al marido.

“Me gustó cuando la niña (María) se va en la balsa con su abuela, no sé si se murió, pero me gustó mucho verlas juntas”, explica Alondra, una joven de primero de secundaria.

¿Y Qué te gustaría ser cuando crezcas”, le pregunto. “Me gustaría mucho conocer muchos lugares del mundo y ser abogada”, dice esta joven quien también quiere ir a Estados Unidos, pero a estudiar y prepararse.

Llamó la atención particularmente el cortometraje de Carlitos Chupacabras quien con otra niña adolescente asumen la misión de rescatar a otros niños que están encerrados en jaulas en una estación migratoria de Estados Unidos en la frontera con México.

En la aventura Carlitos y su acompañante, observan el sufrimiento de los pequeños en jaulas que son vigilados por monstruos verdes ( policías de Estados Unidos) que son combatidos con paletas para derribarlos mientras los niños son perseguidos una vez que lograron liberarlos.

“Yo tengo a dos tíos en Estados Unidos, a mí también me gustaría ir para allá pero no solo para que no me agarren los policías, quisiera irme ya grande con papeles a trabajar estudiar y ganar dólares”, dice Luis, quien cursa el quinto año de primaria.

Aquí en Plateros, el santuario muestra a sus visitantes del mundo miles de historias de migrantes que agradecen a Dios por medio del Santo Niño de Atocha la posibilidad de haber llegado con bien a Estados Unidos a pesar de las dificultades que implica cruzar a pie el desierto o por el Río Bravo.

Plateros tiene una magia especial que le da su gente que a diario trabaja y construye con sus manos, su mente, sus ganas de vivir un mundo diferente para los suyos, y el cine, alimentó ése deseo de seguir y de soñar para construir realidades mejores.