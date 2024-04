Ruth Calderón aventaja con el 48.5% en el distrito local número uno: Truedata

Por: La Jornada Zacatecas •

La Jornada Zacatecas.- De acuerdo a un estudio demoscópico realizado en la capital de Zacatecas, en el mes de abril, por la casa encuestadora Truedata, a solicitud de Información para la Democracia S.A. de C.V., por el primer distrito local del estado de Zacatecas, la ex sindica del Ayuntamiento capitalino, Ruth Calderón Babún, ganaría con una diferencia de 29.3 puntos ya que obtiene un 48.5 por ciento de las preferencias frente a su más cercano competidor.

- Publicidad -

En segundo lugar, se ubica Roberto Juárez, de la alianza del PRIAN y PRD, que registra 19.2 puntos; le sigue Nefy Heriberto Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, con 6.2 por ciento; Ramón A. Bonet, de la alianza PT-Nueva Alianza-PES,con 3.6 puntos; Efraín Arteaga, del Partido Revolución Popular, con 2.3 por ciento; Esther Palacios, de Fuerza por México, con 1.6 puntos; y finalmente Arturo Ortiz Arellano, del partido local MAZ, registro 0.50 por ciento. No contesto se llevó 18.1 por ciento.

En relación al segundo distrito local, en primer lugar, se ubica el polémico ex asistente de Ricardo Monreal, quien pese a no ganar ninguna encuesta en el pasado proceso interno, ya como candidato de Morena-Verde, Santos Gónzalez Huerta obtiene un 45 por ciento de las preferencias; le sigue Xerardo Ramírez del PT-PANAL-PES, con 15.4 puntos; Nancy Espinoza Medina del PRIAN Y PRD, con 12.9; María Elena Llamas de MC, con 6.2; María Elena Ortega de Revolución Popular, con 1.3 por ciento; Miguel Ángel Vázquez de FxM, con 1.0; María de Lourdes Meza del MAZ, con 0.3; y No contesto, con 17.9 por ciento.



Contienda presidencial

De acuerdo con este mismo estudio realizada por Truedata, a solicitud de Información para la Democracia S.A. de C.V., al momento de pregunta a los habitantes de la capital de Zacatecas ¿por quién votaría para presidente de la república en la elección 2024?, Claudia Sheinbaum, hoy candidata de la coalición Morena – PT – Verde, pasó de obtener 52 por ciento en el mes de marzo a 57.4 en el mes de abril, 5.4 puntos más.

Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, ya se ubica en segundo lugar al crecer de 11.3 a 14.9 por ciento en el mes de abril. En tercer lugar, se ubica Xóchitl Gálvez, abanderada del PRIAN-PRD, que bajó de 16.5 por ciento, en el mes de marzo, a solo 13.6 puntos en el mes de abril. La respuesta de no contestó suma 14.0 por ciento.

En relación a la aprobación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la capitalinos manifestaron que un 68.2 por ciento aprueba el trabajo realizado hasta el momento por el titular del poder ejecutivo federal.

Vitrina metodológica:

La encuesta fue realizada por Truedata, empresa de investigación estadística, bajo la metodología de diseño Estratificado Trietapico (Municipio, tipo de sección electoral y electores por sección) auto ponderado, con base en las secciones electorales eligiendo un número de ciudadanos representativos de la misma. Se entrevistaron a 1,200 personas, distribuidas en 84 secciones electorales, con un intervalo de confianza del 95%, error de estimación máximo +/- 2.5, del 20 al 22 de abril de 2024. De manera personal en vivienda cara a cara, mediante la técnica de muestreo sistemático (Una vivienda visitada tres o cuatro no) a los habitantes de 18 años o mayores que viven en el Municipio de Zacatecas, Zacatecas.

Los resultados que se expresan en este reporte no constituyen predicciones del comportamiento de los temas que se investigan. Sus intervalos de validez expresan estimaciones de la opinión ciudadana, respecto de los temas que se abordan, válidos únicamente para las fechas del levantamiento. El trabajo presentado, cumple con todos los requisitos legales dictados por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ).