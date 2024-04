Inflación repuntó en la primera mitad de abril

Ciudad de México. El incremento de los precios del jitomate, el tomate verde, el chile serrano y poblano, así como de frutas como naranja, piña y papaya, explicó gran parte del sorpresivo repunte de la inflación general anual en México.

La inflación general anual en el país repuntó a 4.63 por ciento en la primera quincena de abril desde 4.37 por ciento en las dos semanas anteriores, debido al incremento de los precios de las frutas y verduras, así como la persistencia en los precios de algunos servicios, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el reporte del índice nacional de precios al consumidor (INPC), el repunte de la inflación general anual de los primeros 15 días de abril es el mayor en las últimas cinco quincenas y se aleja de la meta de estabilidad de precios del Banco de México (BdeM) de entre 3 y 4 por ciento, donde acumula 75 quincenas desde la primera de marzo de 2021 fuera de dicho objetivo.

En medio de la discusión sobre el rumbo de la política monetaria mexicana, de bajar o mantener el costo del crédito, actualmente en 11 por ciento, en las próximas reu­niones del Banco de México, la variación del INPC sorprendió nuevamente al consenso de los analistas que consultó Citibanamex, que pronosticaron una inflación general de 4.5 por ciento anual.

En la primera mitad de abril, la inflación subió 0.09 por ciento respecto a las dos semanas anteriores. Los encuestados por Citibanamex estimaron que, en la primera quincena de abril, el INPC disminuyó 0.06 por ciento quincenal.

Las sorpresas en el índice no subyacente, que incluye productos agropecuarios y energéticos, nos recuerdan que la última milla para regresar al objetivo de 3 por ciento de la inflación del Banco de México será muy complicada, en particular no descartamos que la inflación no subyacente continúe dando sorpresas en las próximas quincenas por temas de sequías, por ejemplo , sostiene el área de análisis de Intercam.

Como sucedió al arranque de 2024, el aumento de los agropecuarios volvió a sorprender. Las frutas y verduras hicieron repuntar la inflación general, tal como sucedió a principios del año, con una variación quincenal de 3.38 por ciento en los primeros 15 días de abril, para alcanzar una inflación anual de 18.22 por ciento.