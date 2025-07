La derecha no consigue tumbar al gobierno español

Por: La Jornada •

Madrid. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, reconoció en un debate monográfico sobre corrupción en el Congreso de los Diputados que tras la detención de su mano derecha, Santos Cerdán, valoró la decisión de “dimitir” pero finalmente llegó a la conclusión de que “tirar la toalla nunca es una opción” y se reivindicó como un “político limpio” y líder de un “partido ejemplar”. Tras el debate, en el que no hubo votación, simplemente la fijación de postura de cada grupo, el mandatario español recibió el respaldo de la mayoría de sus aliados parlamentarios, desde su socio de gobierno Sumar hasta Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts per Catalunya (JxCat), EH-Bildu, Partido Nacionalista Vasco (PNV), Bloque Nacionalista Galego (BNG), Compromis y Podemos, si bien este último fue muy duro con su gestión de la crisis. Como era previsible, el derechista Partido Popular (PP) y la extrema derecha de Vox exigieron su dimisión.

- Publicidad -

Sánchez protagonizó uno de los debates más importantes de sus siete años de gobierno, en el que intentó explicar las razones por las que anidó en el corazón de su gobierno y de su partido una trama de corrupción que está actualmente investigada por los tribunales. “Estoy decepcionado, primero conmigo mismo, porque yo les nombré. Tengo la responsabilidad y la asumo. Me piden la dimisión y la convocatoria de elecciones. Yo mismo he considerado estas opciones. Me pareció la solución más sencilla para mí y mi familia. Pero después de escuchar a mucha gente, comprendí que tirar la toalla no es nunca una opción. Voy a continuar porque soy un político limpio que desconocía las corruptelas. Entiendo que haya ciudadanos que tengan dudas sobre lo que yo sabía y lo que no. Pero yo no las tengo. Por eso aspiro a recuperar la confianza de los grupos y despejar la desconfianza de los ciudadanos”, afirmó el presidente Sánchez.

El líder socialista incluso se refirió por su nombre a los dos ex secretarios de Organización de su partido y uno de ellos además ministro de Transportes, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, que han provocado la peor crisis de sus siete años de gobierno: “Me equivoqué en confiar en Ábalos y Cerdán. Y pese a la reacción inmediata de sus expulsiones, los mecanismos de control internos no funcionaron correctamente. El culpable es quien comete esos delitos, y le corresponde a la justicia determinarlo. Pero como la persona que los nombró, tengo responsabilidad y lo asumo. Yo he considerado la dimisión y convocatoria de elecciones. Hubiera sido lo más sencillo, pero tirar la toalla nunca es opción”, insistió.

Sánchez también reivindicó su gobierno “y el de (José Luis Rodríguez) Zapatero” como “los más limpios de la democracia”, al apuntar los numerosos casos de corrupción que anidaron durante los periodos de Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy.

En cuanto a las medidas contra la corrupción, Sánchez anunció un paquete de 15 medidas concretas que deberán ser presentadas ante el Parlamento para su y que están divididas en cinco ejes. El primero habla de la prevención de riesgos y controles en materia de corrupción. Entre las medidas incluidas en este paquete se encuentra la puesta en marcha de una Agencia de Integridad Pública que asumirá las funciones clave para la prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas También, se extenderá la metodología aplicada de la adjudicación de los Fondos Next Generation de la Unión Europea (UE) a toda la administración del Estado, introduciendo aplicaciones de inteligencia artificial en la plataforma de contratación del sector público para automatizar y optimizar la detección de patrones anómalos. Además, el Estado exigirá sistemas de anticorrupción a las empresas que obtengan contratos públicos y que sirvan para monitorizar los procesos de contratación y se establecerán controles patrimoniales aleatorios a altos cargos de las administraciones públicas para detectar que nadie obtenga un beneficio irregular. Y a los partidos y fundaciones con financiación pública superior a 50 mil euros, se les obligará a realizar auditorías externas e independientes. El último punto es una nueva Ley de Administración Abierta, que reforzará la obligación de transparencia activa, con mecanismos de alerta temprana y una actualización del Portal de Transparencia.

El debate parlamentario fue en momentos muy tenso y enconado, sobre todo cuando subió a la tribuna el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien incluso sacó a colación los supuestos negocios del suegro fallecido del mandatario español, quien presuntamente alquilaba locales donde se ejercía la prostitución. Al final del debate, cuando Sánchez abandonaba el atril, la bancada del PP al completo rompió en un grito estruendoso de “dimisión”, que fue neutralizado por el aplauso de los diputados socialistas.