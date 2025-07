Dos procuradores (Two prosecutors), de Sergei Loznitsa [Festival de Cannes 2025]

Por: CARLOS BELMONTE GREY •

La Gualdra 676 / Desayuno en Tiffany’s, mon ku / Cine

- Publicidad -

En raras ocasiones viendo una película dejo de ver el teléfono y la hora, en más de una ocasión los minutos se hacen largos. Pero me acaba de pasar, haber visto el reloj cuando ya pasaba más de una hora de la película, el tiempo pasó volando mientras veía Two prosecutors (Dos procuradores) de Sergei Loznitsa.

El director, nacido en la Unión Soviética -ahora Ucrania- filma una austera, pero increíble historia del período estalinista. En 1930, en plenas purgas estalinistas, un joven procurador -miembro del partido y ferviente leal bolchevique- de justicia de un pueblo provincial se entera, por medio de un mensaje filtrado, de los excesos de los carceleros y agentes de la NKVD (Comisariado del Pueblo de Asuntos Interiores) quienes obligan, por medio de la tortura, a los presos a declararse opositores al gobierno de Stalin y contrarrevolucionarios; con esto ellos pretenden dar muestras de solidez y estabilidad política.

El joven procurador se pondrá la misión de ir a Moscú para entrevistarse con el Procurador General y terminar con las torturas injustificadas. La historia, tal cual venimos de resumir, parecería tratarse de una simple historia política de la dictadura de Stalin.

Cinco huis clos

Lo increíble es que Loznitsa usa un austérrimo dispositivo narrativo: cinco huis clos de diálogos entre dos o tres personajes con sus transiciones a manera de pequeños gags: uno con los carceleros, otro con el detenido, otro con un veterano de guerra, otro con el procurador, y otro con dos pasajeros del tren. En dos horas Loznitsa consigue hacernos ver el terror de la dictadura.

En 1940 Ernst Lubitsch filmó The shop around the corner, una cinta con una tienda que sirve de set de la historia, y se le reconoció la vitalidad de los diálogos y el dinamismo de los movimientos de cámara en un entorno que podría haber sido asfixiante. Loznitsa consigue volver esos espacios, asfixiantes y represivos, en lugares verdaderamente agobiantes pero dinamizados por sus eficaces diálogos. La historia no deja de avanzar. El espectador no tiene tiempo de perderse la información y la mímica de los personajes porque se puede quedar rezagado en el continuar de los acontecimientos.

Una obra censurada por 40 años

La película está basada en la obra homónima escrita por Georgy Demidov en 1969. Demidov fue arrestado en 1938 en Kharkiv (Ucrania) en donde él trabajaba como físico experimental del Instituto Técnico de esa ciudad. Estuvo 14 años detenido en los campos de concentración que él describe como un “Auschwitz sin hornos”. Ese periodo de su vida es el relatado en la novela. Ésta fue escrita en 1969, en esa época no se podía publicar este tipo de textos, ni leerlos a los amigos (era un riesgo de muerte). En 1980, todos los manuscritos de Demidov fueron requisicionados por la KGB hasta que, en 1988, un año después de su muerte, le fueron restituidos a su hija. La novela fue publicada en el 2009 tras 40 años de censura.

Bien que Loznitsa trató de respetar el texto original, le dio un tono mucho más amplio apoyándose en la estructura de Gogol y de Kafka, para crear una evidente tragedia, con lugar para lo grotesco y, por tanto, una farsa. Dos procuradores formó parte de la Selección Oficial de Cannes en competencia por la Palma de Oro.