La pobreza extrema por ingreso en México esta en los niveles históricos más bajos: Esquivel

A través de sus redes sociales y en entrevista con los periodistas Alejandro Páez y Álvaro Delgado, Gerardo Esquivel, maestro en Economía por El Colegio de México y doctor en Economía por la Universidad de Harvard, recordó que a diferencia de las crisis de 1994 y 2009, en donde tuvieron que pasar varios años para volver a los niveles de pobreza previos, en esta ocasión en un lapso de dos años se lograron revertir los malos resultados.

El especialista y ex subgobernador del Banco de México (Banxico), aceptó que las cifras dadas a conocer esta semana por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) son mejores a las que habían estimado y tienen un valor especial debido a que México se encuentra en un proceso de recuperación tras la pandemia de Covid-19. Señalo que “las cifras son bastante mejores de lo que habíamos anticipado, incluso de manera optimista. No podemos obviarlo y muchos analistas que yo he leído y escuchado el día de hoy parecen olvidarse que pasamos por una pandemia entre 2020 y 2022, hacen juicios de valor como si estuviéramos en un estado de cosas normal, no estábamos en un estado de cosas normal, pasamos por una situación en la que cerramos la economía del país, en 2020 el PIB se cayó 8 por ciento”.

Esta semana, el Coneval dio a conocer los resultados de las estimaciones de pobreza 2022, en los cuales destaca que alrededor de 8.9 millones de personas dejaron de vivir en el umbral de pobreza, el cual pasó en 2020 de representar el 43.9 por ciento de la población a un 36.3 por ciento en 2022. El dato destaca al comparar administraciones dado que del 2018 al 2022, fuero 5.1 millones de mexicanos los que salieron de la pobreza; mientras que de 2006 a 2012, durante la administración de Felipe Calderón, mas de 15 millones de mexicanos pasaron a ser considerados como pobres.

En nuestro estado 69 mil 656 zacatecanos

abandonaron la pobreza; lo que significa

una reducción del 5 por ciento; mientras que,

la pobreza extrema aumento 1.5 por ciento

del año 2018 al 2022

Según estos datos, las personas que vivían en condición de pobreza en 2020 ascendían a 55.7 millones de personas, una cifra que disminuyó el año pasado a 46.8 millones de personas, de esta última cifra 37.7 millones corresponden a la población en situación de pobreza moderada y 9.1 millones a quienes viven en situación de pobreza extrema.

Al respecto, Gerardo Esquivel indicó que la próxima administración debería de tener como objetivo a mediano y corto plazo erradicar la pobreza extrema que aún se vive en algunas comunidades del país.

Finalmente, el economista aseguró que el no reconocer que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido resultados favorables en el combate a la pobreza en México, a pesar de haber atravesado por una crisis económica generada por la pandemia de Covid-19, sería mezquino.

El incremento en la pobreza extrema y los altos niveles de pobreza en Zacatecas (muy por encima de la media nacional), revelados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), obedecen en gran medida a la falta de acceso a los servicios de salud y al rezago en materia de seguridad social, afirmó Mireya Torres Ramírez, docente de la Unidad Académica de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ).

Opinó que, al desaparecer el Seguro Popular y crearse el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), la transición de un sistema al otro se dificultó para la población en condición de vulnerabilidad, lo que derivó en falta de acceso a los servicios de salud y en consecuencia creció la población en situación de pobreza.

Comentó que la pobreza extrema en Zacatecas aumentó de 3.9 por ciento en 2020 a 5.1 por ciento en 2022, y según la medición, ocurrió precisamente por el aumento significativo de la carencia por acceso a servicios de salud y por acceso a la seguridad social.

Al respecto, mencionó que, en 2018, el 32.1 por ciento de la población en pobreza extrema no tenía acceso a los servicios de la salud, pero en el 2020 este indicador aumentó a 54.6 por ciento y en el 2022 pasó a 82.8 por ciento, lo cual “es una cantidad de personas en situación de pobreza extrema que no tienen acceso a servicios de salud”.

Expuso que el otro indicador de carencia que impactó en el aumento de la población en pobreza extrema es la carencia por acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, el cual pasó de 57.8 por ciento en 2018 a 62.3 por ciento en 2020 y 64.6 por ciento en 2022.

Torres Ramírez expuso que otro dato significativo del Coneval es que, en Zacatecas, la pobreza extrema se ha vuelto más urbana, ya que en 2018 el 58.4 por ciento de la población en esta condición vivía en localidades rurales, pero para el 2022 se redujo a 52 por ciento, lo que significa que ha aumentado el número de personas en situación de pobreza extrema en zonas urbanas con más de 2 ml 500 habitantes y en ciudades de más de 15 mil habitantes.

Explicó que las localidades que tienen entre 2 mil 500 y 15 mil habitantes tienen muchas de las características que las pueden vincular con una comunidad rural, pero en estos lugares la pobreza extrema aumentó de 20.2 a 25.5 por ciento, mientras que en localidades con más de 15 mil habitantes pasaron de 21.4 por ciento a 22.5 por ciento.

Por tanto, indicó que los indicadores de carencia los que generaron el incremento en la pobreza extrema, porque para que una persona sea clasificada en este rubro debe tener al menos tres carencias y que su ingreso sea inferior a la línea de pobreza alimentaria.

Desde su perspectiva, esta situación de la pobreza y la pobreza extrema en Zacatecas se debe a que hubo cierto descuido en la transición de las personas derechohabientes del Seguro Popular al Insabi.

Torres Ramírez consideró que “la principal falla fue que el gobierno eliminó el Seguro Popular y eso les quitó el derecho a muchas personas al acceso a los servicios de salud y estas no hicieron la transición hacia el Insabi. Este es el indicador más afectado, pasó de 32.1 la carencia a 82 por ciento”.

En lo que respecta a la carencia por acceso a la seguridad social, expuso que en Zacatecas no hay condiciones para que las personas accedan a este derecho, pues un sector importante de la población trabaja en la informalidad.

Pobreza extrema

Por otra parte, el economista explicó que la pobreza extrema en Zacatecas afectó en dicho año a 84 mil 118 personas, 5.1 por ciento de la población total. Esta cifra representa un aumento constante, en los últimos 4 años (2018-2022), de la población que vive en estas condiciones. En 2018, el número de pobres extremos en la entidad fue de 58 mil 067 personas, 3.6 por ciento de la población; en 2020 subió a 64 mil 034 personas, 3.9 por ciento del total.

En cambio, los datos sobre el nivel de pobreza (extrema más moderada) señalan una reducción en la incidencia de este problema: en 2018 afectaba al 49.2 por ciento de la población, en 2022 a 44.2 por ciento. Es decir, se redujo la pobreza moderada, pero aumentó la pobreza extrema, que es una condición que vulnera la dignidad humana.

Según el Coneval, añadió Torres Ramírez, los pobres extremos son personas que tienen un ingreso insuficiente para cubrir sus necesidades alimentarias, aun cuando lo dediquen completamente a ello; además de tener 3 de 6 carencias sociales definidas como fundamentales: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios en la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a una alimentación nutritiva y de calidad.

“Cabe destacar que, tanto a nivel nacional como en la mayor parte de las entidades federativas, la pobreza entre 2020 y 2022 se redujo, ya que en 2020 ésta había aumentado con respecto a 2018, y era un resultado esperado debido al efecto de la pandemia. La pregunta que surge es por qué en Zacatecas la pobreza extrema aumentó, tanto en términos absolutos como relativos, a qué se debió el aumento que hizo que la entidad se ubique como una las 16 con mayor incidencia de pobreza extrema, empeorando su posición nacional, ya que en 2018 ocupó el lugar 17”, expuso.

En Zacatecas el porcentaje de personas con un ingreso menor a la línea de pobreza extrema (ingreso equivalente a la canasta alimentaria) aumentó de 14.7 a 16.3 por ciento entre 2018 y 2022, aspecto que, seguramente, también contribuyó al aumento en la incidencia de la pobreza extrema. A ello se agrega una carencia que permanece casi inamovible y que afecta a la mayoría de la población, pobre y no pobre, que es la carencia por acceso a seguridad social y relacionada con la precariedad laboral. Entre los pobres extremos, 99.2 por ciento carecían de este derecho en 2022 (99.6 por ciento en 2018); el dato para la población de la entidad es 57 por ciento en 2022 y 61.6 por ciento en 2018.