Decidir sobre la reelección debe recaer en los ciudadanos: Francisco Valerio Quintero

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticara la instauración de la reelección de legisladores y alcaldes, el excatedrático de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) Francisco Valerio Quintero consideró que reelegir o no debería ser en principio un voto ciudadano y no de los miembros de los partidos políticos o de quienes ejercen cargo público.

- Publicidad -

En entrevista con La Jornada Zacatecas, Valerio Quintero recordó que esta figura es, en principio, el resultado de una disposición legal y constitucional, y las leyes son producto de la experiencia histórica de las sociedades y los pueblos que las redactan, pero también de la habilidad y capacidad de maniobra de los propios dirigentes políticos, con lo que enfatizó, entonces, que el sistema político mexicano ha sido diseñado a partir de los intereses corporativos de los partidos políticos y que, en concreto, se ha padecido una reforma político electoral resultado de ese interés partidario antes del de la ciudadanía en general.

“Los ejemplos abundan. Tenemos un país con 130 millones de habitantes y de esos, el sistema de partidos los conduce legalmente a votar por uno o por otro, esa es la disposición que tenemos; entonces aquí está claro que no es el interés de la ciudadanía, no es la capacidad de los ciudadanos, no es su trayectoria, no es su demostrado compromiso social lo que los coloca en una posición determinante para ejercer un cargo público, sino condiciones legales creadas por un sistema de partidos políticos que piensa en sí mismo pero no piensa en la calidad de la democracia”, apuntó.

Con el caso de la reelección, a decir de Valerio Quintero, ocurre que fue una de las divisas o de las prácticas del viejo régimen político mexicano que fue rechazada, expresamente, por la vía de las armas y el apotegma, que fue pie de página de los documentos oficiales por muchos años, decía “Sufragio efectivo no reelección”, pero ese objetivo para el sistema político mexicano y para el criterio de quien tenía el control político del país le pareció “deleznable” y una práctica inadmisible, opinó, porque se les dijo a los mexicanos que la no reelección impedía aprovechar la experiencia de los que ya gobernaban y, por ende, se estimó que aquello por lo que murieron un millón de mexicanos “debía ser echado al bote de la basura y así ha sucedido”.

“Yo creo que la reelección sería una alternativa, un recurso a disposición del ciudadano, en efecto, para retener en el ejercicio público a personas que demostraran eficacia, solvencia, compromiso, pero resulta que los procesos electorales se han convertido en un asunto de mercadotecnia: quien mayor capacidad de penetración tenga, en términos de imagen pública, es quien tiene mejores perspectivas electorales. El sistema político no nos ofrece necesariamente las mejores personas, sino que, como una especie de menú de restaurant, lo que tenemos frente a nosotros es quien pudo pagar más o quien, mediante artificios como las redes sociales se puede colocar mejor en la imagen pública y eso no garantiza el interés ciudadano de contar con gobernantes con las características enumeradas, lo que garantiza es que tengamos en el menú opciones de quién es más conocido y más popular”, sentenció.

No obstante, reconoció el excatedrático universitario, hay un matiz importante, pues la clase política tiene ya, como patrimonio innegable, el rechazo, lo que puede lograr que, en un momento dado, aquellos que quieran llegar por la vía de la reelección fracasen, pero para esto se requiere de la opinión informada del ciudadano, quien deberá analizar la calidad del desempeño y evitar la demagogia, porque si no, aseveró, la reelección se vuelve un recurso al servicio del que quiere medrar en los cargos públicos, permanecer a toda costa y que no le cueste, porque lo que cuestan los políticos, apuntó, lo pagan los ciudadanos.

Finalmente, frente al argumento de que la reelección permitirá tanto a legisladores como a alcaldes consolidar mejor su proyecto, Francisco Valerio Quintero consideró que 90 por ciento no logra cumplimentar su programa en el tiempo establecido por falta de tiempo, capacidad, voluntad, decisión y por adquirir compromisos ajenos a los cuales tenían cuando llegaron al cargo. Los políticos, concluyó, prometen demasiado pero cuando están en el cargo público le echan la culpa a lo que pasó en el pasado.

De acuerdo con el INE, prácticamente la mitad de los integrantes del Congreso de la Unión Diputados pretende reelegirse, pues “con base en un análisis preliminar de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 88 senadoras y senadores, así como 467 diputadas y diputados federales notificaron su intención para optar por la elección consecutiva para el Proceso Electoral Federal 2023-2024”. Según la integración total del Congreso de la Unión (personas legisladoras propietarias y suplentes), las cifras representan el 46.7 por ciento de la Cámara de Diputados y el 34.3 por ciento del Senado de la República.

En lo que respecta a los legisladores de origen zacatecano, el INE registra que son 15 los que entregaron cartas de intención para reelegirse como diputados federales o senadores para el proceso electoral que se avecina el próximo año. Del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), los senadores María Soledad Luévano Cantú, Ricardo Monreal Ávila y José Narro Céspedes buscarán la reelección para el periodo 2024-2030. En lo que respecta al Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Edith Anaya Mota también pretende reelegirse como senadora de la República, mientras que Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Partido del trabajo (PT), hará lo propio.

Sobre el Congreso de la Unión, Bennelly Hernández Ruedas y Marco Antonio Flores Sánchez, de Morena, buscan reelegirse como diputados federales, mientras que del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Carlos Alberto Puente Salas también envió carta de intención para reelegirse.

Mientras que en el Partido del Trabajo (PT), Alfredo Femat Bañuelos y Magdalena del Socorro Núñez Monreal son los diputados federales que buscan su reelección, mientras que en el Partido Acción Nacional (PAN), Noemí Berenice Luna Ayala y Miguel Ángel Varela Pinedo también intentarán mantenerse en una curul legislativa.

Finalmente, en lo que se refiere al Partido Revolucionario Institucional (PRI), las diputadas federales Carolina Dávila Ramírez y Fuensanta Guerrero también notificaron su intención de reelegirse, mientras que en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Miguel Ángel Torres Rosales haría lo propio.