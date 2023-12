Por tercer año consecutivo, Issstezac no pagó aguinaldo a jubilados y pensionados

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Por tercer año consecutivo, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) no pagó el aguinaldo a jubilados y pensionados, por lo que desde el pasado 21 de diciembre se inició con las demandas para que el juzgado ordene al instituto efectuar el pago de este derecho laboral en su primera y segunda parcialidad, informó el representante legal de, al menos, 150 trabajadores, José Antonio Cid Trejo.

- Publicidad -

“Ya son tres años que no les pagan el aguinaldo, sin embargo, ya hemos demostrado que con juicios, al parecer, es la única manera en la que se puede lograr que el Issstezac pague el aguinaldo al que tienen derecho; al fin de cuentas, es un derecho de los pensionados y la vía jurídica ha sido la más efectiva porque ni siquiera las marchas o tomar la Legislatura han dado resultados como los juicios”, dijo en entrevista con La Jornada Zacatecas el abogado, quien subrayó que este problema inició desde la administración de David Monreal Ávila.

De acuerdo con la Ley del Issstezac, la primera parcialidad del aguinaldo, que equivale a 40 días, debe pagarse a más tardar el 20 de diciembre y la segunda parcialidad, equivalente a los 20 días restantes, debe depositarse a más tardar el 15 de enero, no obstante, señaló el abogado, transcurrido el 20 de diciembre, no se les pagó, por lo que al siguiente día se iniciaron las demandas y el 22 de diciembre ya se tuvo una primera respuesta del Juzgado Tercero en la que ordenan al instituto efectuar el pago de la primera parcialidad de 2023, y una vez que llegue el 15 de enero, cubrir la segunda parcialidad.

No obstante, dada la experiencia de años anteriores, Cid Trejo consideró que 2023 no va a ser la excepción y el Issstezac no pagará, por lo que corresponde seguir con la vía legal hasta lograr las sentencias, las cuales, dijo, son muy sencillas, pero será necesario presionar y solicitar a los jueces para que impongan multas, sanciones y, finalmente, cumpla.

“Afortunadamente en los casos que yo he llevado han salido los pagos en un mes y en el que más se ha tardado, tres meses, pero siempre siguiendo la estrategia de demandar y solicitar a los jueves continuamente a que los aperciban, que apliquen sanciones y, de esa manera, cumplan las sentencias”, aseveró.

Finalmente, detalló que la duración de los trámites va de uno a tres meses, y en años anteriores ha logrado que les paguen lo que les deben, pero hay casos en los que los ex trabajadores y trabajadoras no han recibido su aguinaldo desde 2021, y en esta ocasión está promoviendo la demanda para que los tres aguinaldos se les depositen en una sola exhibición.