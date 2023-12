Mexicana de Aviación, oportunidad para ampliar las conexiones aéreas de Zacatecas

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI • La Jornada Zacatecas •

De acuerdo a diversos empresarios y empresarias del ramo de servicios, hospedaje y turismo consultados por este medio de comunicación, la operación de la empresa Mexicana de Aviación abre la oportunidad para que las autoridades turísticas y de economía del estado de Zacatecas vuelvan a retomar las negociaciones y se puedan concretar más conexiones aéreas y a mejor precio.

Para algunos operadores turísticos, Zacatecas tiene enormes retos en esta materia; por un lado, vencer la percepción de inseguridad que se tiene de forma interna y externa; asimismo, tener más conexiones que faciliten la llegada de visitantes. El primer paso es ampliar el número de vuelos que llega al estado y que éstos sean de bajo costo. “No podemos ser un destino donde se tengan precios similares a tomar un avión a Nueva York”, señaló una empresaria hotelera, y añadió que “es urgente que el gobierno prepare una estrategia para generar vuelos económicos, es más fácil vencer el miedo de los turistas si éstos llegan, por el momento, por la vía aérea, y así poco a poco se ganará la confianza y fama para que se pueda llegar vía terrestre.”

Desde la cancelación de los vuelos de la aerolínea de bajo costo Viva Aerobús debido a la pandemia de Covid-19, no se ha tenido un vuelo con precios accesibles; al día de hoy, volar a Zacatecas de la Ciudad de México, en viaje redondo, tiene un costo de 11 mil 932 pesos (28 de diciembre a 2 de enero), mientras que volar a Nueva York en esas mismas fechas cuesta 15 mil 748 pesos. Si se hace la comparativa con los viajes a Tulum, la desventaja es mayúscula, ya que Mexicana ofrece un vuelo redondo en 800 pesos y Aeroméxico lo ofrece en mil 691 más impuestos, lo que evidentemente deja a Zacatecas en una desventaja.

En su renacimiento, Mexicana de Aviación comenzará operaciones con cinco aviones, con los que se pretende cubrir 14 destinos iniciales.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, informó que para 2024, la flota de la compañía aérea adquirida por el Estado mexicano llegará a 10 aeronaves.

A la vez, negó que esta aerolínea que estará bajo administración y operación de la Secretaría de la Defensa represente una competencia desleal para las líneas comerciales por los subsidios con que va a operar, lo que se traducirá en tarifas menores.

Durante la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador y tras el despegue del vuelo inaugural de Mexicana de Aviación desde el Aeropuerto Felipe Ángeles con destino a la nueva terminal aérea Felipe Carrillo Puerto de Tulum, el secretario aseguró que los precios se establecieron con base en los costos de operación “y lo que debe de haber de ganancia, pero no hay (competencia desleal) de esta parte”.

Dijo que tendrá que llegar un momento en que la empresa “tenga que ser ya autosuficiente, como lo van a ser los aeropuertos Felipe Ángeles y Felipe Carrillo Puerto, el Tren Maya y otros proyectos puestos en marcha por la actuación de la administración federal”.

Para ello deberán tener un proceso para poder ser empresas que puedan mantenerse por sí solas, al obtener los recursos para su operación. “Ahorita necesitarán de presupuesto para operar e iniciar todo lo que es el trabajo tan intenso que involucra el hacer operativa una línea aérea”.

En torno a los aviones, indicó que en 2024 se tiene contemplado rentar a una empresa estadunidense cinco más que estarán llegando en el primer bimestre, que se sumarán a los cinco con los que inició operaciones la aerolínea, tras de ellos Boeing 737-800.

La flota total, dijo el general, se tardará dos años, pues se está a la espera de las cotizaciones pertinentes.

“La intención es en 2024 fortalecer a la empresa, que vaya creciendo, cubriendo los diferentes puntos turísticos importantes de nuestro país, y atender (sitios) las partes donde no llegan las líneas aéreas y que hay necesidad de la sociedad mexicana de contar con este medio de transporte”.

Coinciden en la necesidad y el beneficio que tendría para Zacatecas atraer un vuelo

Representantes de diversos organismos empresariales en Zacatecas ven con beneplácito la reactivación de las operaciones de Mexicana de Aviación iniciadas este 26 de diciembre con el primer vuelo México-Tulum y coinciden en la necesidad y el beneficio que tendría para el estado atraer un vuelo a la capital del país, cuyas gestiones corresponderían a las secretarías de Economía y Turismo.

En un primer momento, el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Zacatecas, Raúl Muñoz del Cojo, consideró que la competencia siempre es buena, sin embargo, en este caso, es necesario ser precavidos por la naturaleza de la competencia, porque Mexicana de Aviación ahora es una aerolínea del gobierno y, a diferencia de las empresas privadas, que tienen que competir bajo todas las normas, ésta competirá con tarifas más económicas pero no por su eficiencia, sino por el subsidio de gobierno y los impuestos de los ciudadanos. “Ese sería el único pero que yo le pondría”.

“Esperemos que opere bien, no hay que ser tan negativos, yo creo que deberá operar bien, esperemos que así sea. Los vuelos inaugurales están saliendo del AIFA que todavía no es el aeropuerto ideal para la gente que llega a la Ciudad de México y poderse mover, es una de las desventajas que yo le veo, pero no hay nada en contra de Mexicana. Y, por otro lado, pues sí, ojalá pudiéramos tener un vuelo a Zacatecas, nada más que creo que sólo tienen dos o tres aviones; en un principio va a ser complicado que Mexicana vuele a Zacatecas, pero ojalá y sea pronto”, dijo.

Para el líder de los hoteleros de Zacatecas, será importante también ver las rutas iniciales de la operación, pues no se ha visto mucha certeza en cuanto al equipo que tiene, lo que para él ha sido un signo de este gobierno que no ha brindado certeza en otros planes de negocio como ha sido en el Tren Maya, el Interoceánico o la refinería de Dos Bocas, que se han inaugurado sin terminar, por lo que sería conveniente, opinó, ser precavidos en lo que respecta a Mexicana.

Para Muñoz del Cojo, sería bueno que llegara a Zacatecas, no obstante, pensando en que es un negocio, señaló que primero la aerolínea buscará sus ingresos mediante rutas turísticas más redituables que la de Zacatecas, pues ese es el problema que se ha tenido siempre: “no tenemos más vuelos no porque no quieran las aerolíneas, sino porque no les es redituable estar volando diariamente de Zacatecas a la Ciudad de México. Aeroméxico tiene controlado el mercado, básicamente, son los dueños de la ruta, cobran lo que quieren. A eso es a lo que voy: nos caería muy bien otro vuelo a Ciudad de México, pero hay que esperar y ver la manera en que empiezan a operar y ojalá se dé pronto, es la clave”, concluyó.

Sería de mucho apoyo y ayuda para el sector turístico: Canirac

Por su parte, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Estela Cárdenas Vargas, consideró que tener una mayor conectividad tanto por aire como por tierra es fundamental y no es una tarea secundaria, sino que debe ser básica para el desarrollo turístico de Zacatecas, y si hubiera oportunidad de que Mexicana de Aviación realizara operaciones en el estado, sería de mucho apoyo y ayuda para el desarrollo de este sector en todos sus rubros, pues es indispensable contar con más vuelos, distintos horarios y más días.

“La Canirac, Canacintra, Canaco, la Asociación de Hoteles y Moteles, los Organizadores de Eventos y Turismo de Reuniones hemos estado en contacto con el Secretario de Turismo y en general con el Gobierno del Estado para ver la posibilidad de mayor conectividad y ojalá se le dé seguimiento. Que haya otro vuelo no solamente a la Ciudad de México, sino a Monterrey, a Puerto Vallarta, que pudiera haber más destinos que nos conecten con más personas. A Monterrey por las bodas, el Turismo de Romance, a Vallarta porque hay turismo estadounidense y canadiense que pudiera venir a Zacatecas”, opinó la líder de los restauranteros.

Para Cárdenas Vargas, un estado con mayor comunicación siempre va a estar mejor desarrollado, porque la gente que quiere invertir, pasearse y visitar Zacatecas para cualquier tipo de negocio necesita más horarios y más disponibilidad y que sea a bajo costo, por ello, concluyó, la importancia de la atracción de un vuelo de Mexicana de Aviación a la entidad.

Corresponde a Economía y Turismo hacer las gestiones: Canacintra

Para Sara Abigail Hernández Urenda, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Zacatecas, es positivo que se reactive la aerolínea porque es necesario incrementar la oferta de vuelos y destinos en el caso de Zacatecas, lo que impactaría también en los costos de los vuelos hacia la Ciudad de México, que son altos, y siendo la entidad un destino turístico, es un tema pendiente de atender y corregir.

La atracción de un vuelo de esta aerolínea, a decir de la líder empresarial, es una tarea que le corresponde definitivamente a Gobierno del Estado a través de los secretarios de Economía y Turismo, Rodrigo Castañeda Miranda y Le Roy Barragán Ocampo, respectivamente, quienes son los que tendrán que hacer las gestiones para que pueda venir un vuelo a Zacatecas partiendo desde su base, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que si bien está lejos de la ciudad, se han puesto todas las condiciones para facilitar la movilidad de los viajeros hacia la capital, lo que debe ser un aliciente para poder usar este nuevo aeropuerto mediante esta conectividad.

“Ya en otras administraciones, cuando se han incrementado algunos vuelos, ha sido gestión de parte de ellos y, de inicio, si tienen que dar un subsidio de parte de Gobierno del Estado hay que hacerlo, necesitamos incrementar la oferta ya que un solo vuelo a las 6 de la mañana y otro por la tarde, la realidad es que a veces son muy pocos espacios y, además, el costo del vuelo es alto, incluso hay veces que si lo quieres comprar de un día para otro te sale casi igual que si quisieras ir a Europa. Entonces sí es necesario que haya una mayor oferta si es que seguimos diciendo que Zacatecas es un destino turístico, hay que tener acciones encaminadas a que eso suceda”.

Hernández Urenda refirió que los presidentes de los distintos organismos empresariales ya han conversado anteriormente con los titulares de las secretarías mencionadas acerca de la necesidad de que haya más oferta, incluso, refirió que había un recurso generado a través de Impuesto Sobre Nómina (ISN) justamente para atraer otro vuelo y la oferta creciera, pero dijo desconocer qué haya sucedido con esa gestión, pero de parte de los presidentes de las cámaras, reiteró, sí se ha hecho esa propuesta.

Finalmente, aseveró que, de lograr un vuelo del AIFA a Zacatecas, sería un tema que beneficiaría a todos no solamente por el lado del turismo, sino también por el lado de los negocios, pues viene mucha gente a trabajar a las minas y maquiladoras y es más fácil moverse en avión que en autobús.

De acuerdo con información del Gobierno de México, Mexicana de Aviación viajará, en un primer momento, a 14 destinos, entre ellos Baja California, Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Culiacán, y posteriormente se agregarán Nuevo Laredo, Michoacán, Huatulco, Ixtepec y Oaxaca.