Diputado petista le da la razón al Movimiento Feminista de Zacatecas

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Un día después de que fuera exhibido en una lona colgada en el puente de plaza Bicentenario junto con otros 10 diputados y diputadas de la 64 Legislatura, y calificados por el Movimiento Feminista de Zacatecas como “¡Criminales doble moral!” por no aprobar la despenalización del aborto en la entidad, el legislador local por el Partido del Trabajo (PT) Xerardo Ramírez Muñoz propuso este martes, en sesión ordinaria, la iniciativa de decreto para reformar y adicionar diversos artículos del Código Penal del estado y de la Ley de Educación en materia de interrupción legal del embarazo.

En su exposición de motivos, Ramírez Muñoz recordó que, el pasado 7 de septiembre, la Suprema Corte resolvió por unanimidad que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales. Además, subrayó, la declaratoria de inconstitucionalidad aplicará de forma retroactiva en beneficio de las personas que al momento de la publicación de la sentencia se encuentren procesadas o condenadas por el delito de aborto.

Asimismo, hizo referencia que, el pasado 30 de agosto, la primera Sala de la Corte también declaró inconstitucional la suspensión de la profesión a los profesionales de la salud que con el consentimiento de la persona embarazada causen el aborto.

Ante esta circunstancia, dijo el diputado, y al haberse alcanzado una mayoría que supera los ocho votos, las razones de la Corte obligan a todas y todos los jueces de México, tanto federales como locales que, al resolver casos futuros, deberán considerar que son inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta.

Con esta resolución, agregó, la SCJN consolida su criterio previo que declara la inconstitucionalidad de la criminalización del aborto voluntario en México y representa un avance para el reconocimiento del aborto seguro como un servicio de salud. No obstante, hasta ahora, las entidades de Oaxaca, Colima, Veracruz, Hidalgo, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Quintana Roo, Guerrero y Ciudad de México son las únicas que han modificado sus códigos penales para que el aborto voluntario no sea considerado un delito.

Sin embargo, expuso el petista, en la legislación penal de Zacatecas todavía existe la penalización para la mujer que decide interrumpir su embarazo por una causa distinta a las ya mencionadas en ese ordenamiento, por lo que consideró necesario que se actualice el marco normativo no sólo penal, sino en materia de salud y educación, a efecto de marcar la pauta y visibilizar los derechos humanos de muchas mujeres, para que nunca más, una mujer con capacidad de gestar sea juzgada penalmente y pueda acceder a los servicios de salud de manera digna y contar con la orientación educativa que corresponda.

“Debemos eliminar la amenaza de sufrir una prisión y el estigma social que pesa sobre las personas que deciden libremente interrumpir su embarazo, garantizando en todo momento la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos de ellas. Es por ello que, nuevamente, debo insistir en que, independientemente de la postura que cada persona tenga frente al tema del aborto, se debe ponderar el hecho de que los abortos practicados en condiciones inseguras son un problema social y de salud pública que debe ponerse en la esfera pública para su debida atención. No podemos cerrar los ojos ante un tema cuya atención es impostergable”, dijo.

“Como legisladores, no debemos postergar la regulación legal de este tema, no debemos anteponer nuestros intereses personales, creencias religiosas o sociales sobre los derechos humanos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, debemos procurar y garantizar un procedimiento de interrupción de embarazo seguro, libre y accesible para las mujeres que tomen esa decisión. Sólo así podremos decir que sus derechos están efectivamente respetados. No más simulación de respeto a una libertad de decisión, de una igualdad ante la ley, es ahora el momento de llevarlo a la práctica, por el bien de las mujeres y para consolidar un marco jurídico de verdad garantista en el que todos los derechos y libertades sean considerados para todas y todos”, concluyó.

Cabe recordar que el pasado mes de mayo, con seis votos en contra, tres votos a favor y una abstención, diputados y diputadas integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia, Salud e Igualdad de Género rechazaron el dictamen de la iniciativa ciudadana para modificar el código penal y se despenalice el aborto en Zacatecas.

Quienes votaron en contra del dictamen fueron las diputadas y el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Karla Valdez Espinoza, María del Mar Ávila Ibargüengoitia y José Guadalupe Correa Valdez, así como las y el integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Gabriela Basurto Ávila, María del Refugio Ávalos Márquez y Jehú Eduí Salas Dávila, mientras que el morenista Ernesto González Romo se abstuvo, y no asistieron Xerardo Ramírez Muñoz, del PT; Gerardo Pinedo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD); Priscila Benítez Sánchez, de Nueva Alianza, y Roxana Muñoz, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Todo ellos fueron exhibidos este lunes en el puente de plaza Bicentenario como “¡Criminales doble moral!”.

Homenaje a Genaro Codina

Este martes 26 de septiembre, el Pleno de la Soberanía zacatecana llevó a cabo una sesión solemne para conmemorar el nacimiento del Gral. Trinidad García de la Cadena y reconocerle los servicios que prestó a la nación y a la entidad.

Durante la sesión, la diputada promotora del evento, Zulema Yunuén Santacruz, reconoció al General Trinidad García de la Cadena como uno de los zacatecanos emblemáticos para el Poder Legislativo, así como para la entidad y la nación, por ser un hombre de armas, pero también un legislador, un político y un gobernador cuyas acciones impactaron en el desarrollo de la entidad y el país.

La legisladora Santacruz Márquez detalló, además, desde tribuna, que este 2023 se cumplen 200 años del nacimiento del multifacético zacatecano que perteneció a una generación de hombres y mujeres que se enfrentaron al reto de construir la nación y pusieron en práctica los principios y modelo institucional.

En su momento, el presidente municipal de Tabasco, Zacatecas, Gilberto Martínez Robles, aludió al más ilustre de los tabasquenses como un hombre digno, talentoso y disciplinado, de pensamiento liberal e ideales firmes, grande en talento e inspiración, que llegó a espacios de poder para aportar en la definición de la nación mexicana.

Se confrontan De Ávila Ibargüengoitia y Ramírez por acusaciones de acoso sexual

La sesión cerró con un momento de tensión entre la diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN), María del Mar de Ávila Ibargüengoitia, y el diputado del PT, José Xerardo Ramírez Muñoz, luego de que la primera expusiera en el punto Asuntos Generales, pero sin decir nombres, que en el Poder Legislativo hay acoso sexual hacia un trabajador, a quien exhortó para que ponga la denuncia correspondiente y a los diputados, cuyo tema “es bien sabido”, para que se sumen porque ese tipo de conductas no se puede permitir, dijo.

“A veces son nuestros pares los que más agreden porque se sienten con poder y autoridad moral, pero no es así, así que al trabajador le digo que no está solo, yo te brindo mi mano para poyarte y hagas la denuncia correspondiente, no estás solo”, expresó desde tribuna la panista.

Ante ello, en la verificación para hechos y sintiéndose aludido, el diputado José Xerardo Ramírez comentó que le daba pena “el cinismo y el descaro” con el que la diputada habló de un tema del que le pidió pruebas, “porque lo que en radio pasillo se dice está fuera de la realidad”, y acusó que si alguien vulnera los derechos de los trabajadores es ella, que se la pasa fumando en todos los pasillos, cuando está prohibido por la ley.

Ramírez Muñoz criticó que la panista no hace su trabajo legislativo, pues cuando él tiene 172 iniciativas, ella solamente 35, y en asistencias, también gana el petista con 10 más. “Ha cobrado lo mismo por venir a fumar a la Legislatura; por venir a echar chisme, por venir a echar cotorreo”, acusó, mientras De Ávila Ibargüengoitia se reía desde tribuna.