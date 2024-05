AMLO pide a legisladores de la 4T «no titubear»

Profundizar el cambio

El martes, al salir del encuentro, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, sintetizó las palabras del jefe del Ejecutivo: “continuar con el proceso de transformación, que no haya titubeos ni zigzagueos, que avancemos en el proceso de cambio y de transición política que a partir de 2018 se dio.

El mensaje es muy claro: continuar cambiando al país y profundizar la transformación , comentó el zacatecano.

–¿Cómo vio al Presidente?

–De buen humor, pero también nostálgico.

La senadora Citlalli Hernández se declaró satisfecha por el trabajo legislativo y las reformas aprobadas. Manifestó su añoranza porque al cierre de su sexenio, López Obrador se irá a su quinta en Palenque, Chiapas, y se retirará de la vida política nacional.

Al final de la reunión, el diputado Gerardo Fernández Noroña definió con su muy desparpajado estilo al mandatario federal: ¡es un chingón el Presidente!

–¿Lo vio nostálgico?