López-Gatell y Nahle, entre 8 o 10 que dimitirán, confirma AMLO

En el gobierno federal se avecina una oleada de renuncias de funcionarios que pretenden buscar una candidatura a gobernador, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sostuvo que si bien no es legalmente obligatorio, es un asunto ético no tener un cargo oficial mientras se contiende por otro.

Confirmó que entre quienes dejarán el gabinete legal o ampliado están la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

En su conferencia, fue muy tajante cuando se le consultó sobre su postura en torno al interés de su prima, Manuelita Obrador, de buscar la candidatura a gobernadora de Chiapas: No debe de participar. Yo no quiero que establezca o se restablezca la mala costumbre del amiguismo, del influyentismo, del nepotismo, de todas esas lacras de la política. No, mi familia no. Si no, no avanzamos .

Enfatizó que si bien ni en la ley ni en las convocatorias emitidas por Morena se contemplaba la renuncia obligatoria, por cuestiones de transparencia, ética, que no se vaya a hablar de que están utilizando su cargo, es mejor que se dediquen a la actividad de la transformación en el movimiento .

Tras estimar entre ocho y 10 las inminentes dimisiones, elogió el desempeño tanto de López-Gatell en uno de los momentos más difíciles de su administración como de Nahle.

Incluso, el Presidente refirió que la aún secretaria de Energía le mandó muestras de la primera producción de gasolina y diésel de la refinería de Dos Bocas.

Sin predilectos

A ambos los consideró honestos y competentes, aunque de inmediato acotó que no hay predilectos, va a ser el pueblo el que va a decidir. ¿Para qué me meten en esto, si yo ya entregué el bastón de mando?

Fue muy explícito en torno a sus objeciones de que la familia se involucre en las postulaciones, porque ha habido gobernadores que han pretendido impulsar a sus esposas, incluso de presidentes. Eso no se puede permitir. Agradeció a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, y a sus hijos, que no se hayan involucrado en la política porque él ha sido muy claro en sus conceptos sobre la política y la familia.

En el caso de su prima, precisó que su oposición es al cargo de gobernador de Chiapas, porque ella ya es legisladora y puede optar por otros puestos. Indicó que no ha hablado con ella, pero se lo mandó decir con el director del IMSS, Zoé Robledo –quien también aspiró a esa candidatura–, porque son muy amigos.