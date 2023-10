López Obrador: alivio a migración, eje de la cumbre en Palenque

Ciudad de México. Ante el incremento del flujo migratorio en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el pueblo de México es muy fraterno, solidario y no practica la xenofobia . Apuntó que hay pequeños sectores a los que incomoda el paso de migrantes, los cuales vinculó con el pensamiento de derecha y conservador , pero insistió en que la mayoría ayuda a las personas en contexto de movilidad.

Rumbo a la cumbre que encabezará este domingo en Palenque, Chiapas, y a la que convocó a presidentes y cancilleres de 11 países de América Latina para abordar este tema, el jefe del Ejecutivo federal perfiló que la reunión durará al menos 2 horas y media, en la que se planteará un plan de acción conjunto con el propósito de bajar el flujo migratorio y de ayudarnos mutuamente para que no tengamos desgracias, para que no pierdan la vida los migrantes, para que no sufran .

En su conferencia matutina, el mandatario descartó que haya un desbordamiento en la atención migratoria en México y reiteró que la mayoría de la población apoya a quienes pasan por el territorio nacional.