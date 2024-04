Anaya y Moreno piden a policías municipales que no sean activistas políticos

Por: La Jornada Zacatecas •

Raymundo Moreno Romero, candidato al tercer Distrito federal, y Claudia Anaya Mota, candidata al Senado por la coalición Fuerza y Corazón por México, hicieron un llamado a las autoridades de Seguridad Pública de los municipios para no realizar actos de intimidación durante el proceso de las campañas electorales. La candidata al Senado aseveró que ha documentado dos actos de intimidación por parte de la corporación municipal de Guadalupe.

- Publicidad -

“En dos ocasiones, elementos de seguridad del municipio se han ido siguiéndome en mis recorridos. La primera vez alguien de mi equipo les preguntó el por qué nos seguían, nos grababan y nos tomaban fotografías a lo que ellos respondieron que era por nuestra protección. Entonces yo les tomé fotografías, documenté el acto y le envié un oficio al licenciado Matías Chiquito, quien es el encargado de la Junta Local del INE en Zacatecas y el responsable de la seguridad de los candidatos a cargos federales. Le hice saber que yo no he requerido ningún tipo de seguridad en mis actividades de proselitismo y que considero que este tipo de actos son de intimidación”, relató.

Anaya Mota agregó que la semana pasada, en la colonia Villas de Guadalupe, la Policía Municipal de Guadalupe continuó siguiendo a la candidata en su recorrido y a su brigada. Nuevamente, se documentaron estos actos y se le hizo llegar otra denuncia al encargado de la Junta Local del INE en Zacatecas. La candidata aseveró que se está pidiendo la intervención del INE porque en pasadas ocasiones se ha visto que las policías municipales actúan como activistas electorales del gobierno en turno, del partido que sea.

“El problema es que son elementos de la fuerza pública que a veces exceden el uso de la fuerza y a mí ya me tocó vivirlo, Raymundo fue testigo presencial de una injusticia que vivió mi cuñada en la elección de 2021 donde detuvieron a mi cuñada sin denuncia alguna ni una explicación del porqué la detuvieron, solo vimos el uso de la fuerza policiaca”, mencionó.

Raymundo Moreno hizo el llamado para que las corporaciones municipales se replieguen el día de la jornada electoral para que no participen como activistas políticos y se viva una jornada limpia y justa. El candidato agregó que se suma a la exigencia de la candidata al Senado, ya que hacer política en Zacatecas es un deporte de riesgo por el acoso de la autoridad y por la incidencia delictiva.

“Es tiempo de cerrar filas y defender nuestra democracia. Los candidatos federales debemos dirigirnos al INE para solicitar seguridad, y en el caso de Claudia y su servidor, no lo hemos solicitado, no tendrían porque estarnos siguiendo. Los candidatos de Fuerza y Corazón por México estamos creciendo y esto puede provocar la desesperación de algunos candidatos del oficialismo. Yo haría un llamado a la mesura, a la prudencia y a la legalidad. El órgano electoral debe garantizar que la contienda se desarrolle de manera equitativa para que sean los ciudadanos y no el miedo quienes decidan quiénes seremos sus representantes”, finalizó.