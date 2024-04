En Guanajuato se negó la custodia a Gisela Gaytán: SSPC

Por: La Jornada •

En Guanajuato impera una relación muy rara, como un contubernio, como que hay un grupo que manda y tiene más el poder que el propio gobernador , Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador, al lamentar el asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán.

- Publicidad -

¿Es un grupo criminal o de políticos? , se le preguntó en la mañanera de ayer. A lo que respondió: No sé, pero como que el gobernador gobierna, pero no manda, para decirlo claro. Lamentable. Y es una buena persona, pero ya no podemos callar porque no podemos ser tapadera de nadie, máxime cuando está de por medio de la vida de las personas .

De su lado, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, indicó por la mañana que en el ataque contra la abanderada a la alcaldía también fue asesinado el aspirante a regidor por Celaya Adrián Guerrero Caracheo.

Sin embargo, a las 13:25 –casi cuatro horas después– la propia dependencia aclaró en una tarjeta informativa que hasta ese momento el candidato se encuentra en calidad de no localizado, y no fallecido, como se reportó esta mañana . Finalmente, por la tarde, se informó que había aparecido vivo.

En la conferencia en Palacio Nacional, Rosa Icela Rodríguez reportó además que aun cuando Morena solicitó protección para sus candidatos en esa entidad, la autoridad electoral no la brindó bajo el argumento de que no había empezado la campaña . Esto, subrayó, será incluido en las indagatorias que realiza la fiscalía local y garantizó que no habrá impunidad.

López Obrador abrió la mañanera refiriéndose al crimen. Es un día triste porque ayer asesinaron a la candidata a presidenta municipal de Celaya. Y estos hechos son muy lamentables porque es gente que está luchando para hacer valer la democracia, que está en la calle dando la cara, luchando por otros, y duele mucho que esto suceda en nuestro país y en cualquier parte .

Recomendó que aun cuando fue un hecho muy doloroso , el partido designe un sustituto o sustituta para competir por la alcaldía y no propiciar un vacío. En política los vacíos de poder siempre se llenan, no hay vacíos. Que hay que seguir luchando por la justicia y por la libertad, y por una sociedad mejor con justicia, sin violencia, y lo tenemos que hacer todos .

Más adelante, ante preguntas sobre el caso, el tabasqueño manifestó que desde hace tiempo Guanajuato es la entidad con el mayor número de asesinatos en el país. Presentó las cifras del miércoles al domingo de la semana pasada, cuando en la entidad se registraron 40 homicidios, 12 por ciento de los 334 que se reportaron en todo el territorio nacional.

Recordó que en su momento aconsejó al gobernador remover al fiscal del estado, Carlos Zamarripa, para mejorar el combate a la impunidad, pero su propuesta no tuvo eco.

La titular de la SSPC explicó que la estrategia para proteger a los aspirantes a cargos de elección popular se realiza de manera coordinada entre los gobiernos federal, estatales y el Instituto Nacional Electoral.

A la administración federal, dijo, corresponde brindar la protección a los aspirantes –que así lo soliciten– a la Presidencia, a las nueve gubernaturas en juego y al Congreso de la Unión; en tanto que las estatales harán lo propio con los candidatos locales.

A la fecha han sido asesinados 15 aspirantes y hay 108 solicitudes de protección, de las cuales 86 fueron atendidas, 10 declinadas y 12 están en análisis de riesgo.