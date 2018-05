La Jiribilla 07/05/2018

Al encabezar el inicio de la impresión de las boletas para la elección presidencial, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, sostuvo que los sofisticados sistemas de seguridad del instrumento en que se expresará la voluntad ciudadana el día de los comicios manifiestan el compromiso del Estado mexicano por conferir el máximo nivel de confianza en la votación. En la sede de los Talleres Gráficos de México, Córdova aseveró que en total se imprimirán 281 millones 702 mil 835 boletas para las tres elecciones federales: Presidencia, senadores y diputados federales FOTO: LA JORNADA

Según un informe de Oxfam de 2015, cuatro multimillonarios mexicanos tienen casi el 10% del PIB; el 10% controla más de las dos terceras partes de la riqueza nacional y el 1% acumula un tercio del total. “Ya no van a tener el privilegio de mandar. Va a haber garantías para que no sean perseguidos, van a poder actuar con absoluta libertad, pero ya no podrán hacer negocios al amparo del poder y mediante la corrupción; eso ya se terminó”, aseguró López Obrador.

Y es que el pleito que claramente beneficia al candidato presidencial, es que pese a que 9 de cada 10 empleos son generados por la iniciativa privada, 8 de cada 10 son generados por pequeñas y medianas empresas que al igual sí muchos mexicanos ya no sienten lo duro, sino lo tupido por las dificultades económicas.

El pleito es contra la élite que insiste en su estrategia de victimizarse cuando lo único que logran es posicionar aún más a AMLO como el antisistema.

DOS: “Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión”

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

San José, Costa Rica de 7 al 22 de noviembre de 1969.

TRES: “No al periodismo sicario”

La etiqueta #NoAlPeriodismoSicario no fue concebida solamente para un caso y por los sucesos de un solo día. Es una denuncia y una exigencia contra otros que agreden desde los medios y las redes sociales, que “informan” distorsionando, por dinero y por consigna.

Así lo describe atinadamente Julio Astillero.

COLOFÓN: “No a las mentiras y manipulación”

¿Considera válido que, durante sus campañas, candidatos a un puesto público usen la mentira como recurso para obtener el triunfo?

9% Sí. En tiempos electorales esta estrategia se vale.

91% No. Vulneran la libertad de decisión de los electores.

