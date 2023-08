Carencias y abandono en el nosocomio de Metlatónoc, Guerrero

Por: La Jornada •

Metlatónoc, Gro. “En los partos, se recibe a los niños en bolsitas de pan Bimbo porque no hay guantes; el material es escaso, no hay sábanas, colchones, equipo ni medicinas”, expone el nutriólogo Javier Gallegos, del centro de salud de Metlatónoc, quien desde el pasado primero de agosto inició un paro laboral en demanda de la construcción de un hospital.

El municipio indígena de Metlatónoc está en la región de la Montaña alta de Guerrero; llegó a ser la localidad con más rezago y marginación social del país, y si bien actualmente ya no ocupa ese lugar, 13 mil 215 de sus 18 mil 859 habitantes viven en pobreza extrema, según el informe respectivo de 2022.

Fuera del centro de salud de Metlatónoc decenas de indígenas ñuu savi (pueblo de la lluvia en castellano) esperan ser atendidos; muchos provienen de comunidades del vecino municipio de Cochoapa el Grande, el segundo más pobre de México. “Vienen porque aquí hablan el mixteco; no les gusta ir a Tlapa”, explica Gallegos.

Se les atiende fuera del nosocomio “porque no hay consultorios; todos están encharcados debido las filtraciones porque no hay dinero para impermeabilizantes”, comenta el nutriólogo y señala a una señora a quien se ausculta en una ambulancia que está fuera de servicio. “Las consultas las damos aquí en el patio, en pleno sol, y muchas veces con lluvia”, agrega.

Por si eso fuera poco, los sanitarios no sirven debido al deterioro del drenaje; cuando un paciente tiene necesidad es llevado a algún domicilio particular o a fondas ubicadas en las inmediaciones de la unidad médica.

Incertidumbre laboral

Entrevistado durante un recorrido por las instalaciones del hospital, anegadas casi por completo, Javier Gallegos reprocha: !Me gustaría que ellos (los funcionarios) vinieran aquí a Metlatónoc y estuvieran una semana.

Que vean las situaciones que se viven en esta zona de alta y muy alta marginación; que experimenten, que se enloden los pies, que constaten la situación en que se encuentran los habitantes de esta localidad”.

Refiere que de los cinco médicos del centro de salud de Metlatónoc, “dos tienen contrato eventual”; están la odontóloga, eventual; el sicólogo y el nutriólogo, por parte del Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar). “Estas –dice mientras ingresa a las áreas encharcadas– no son condiciones para que el personal trabaje”.

El especialista subraya que cada día crece la población que demanda atención y no se cuenta con personal suficiente. “Hay una transición del Insabi a IMSS-Bienestar, y como trabajadores de salud nos preguntamos qué va a pasar ahora que termine nuestro contrato. ¿Se va renovar?”.

Puntualiza que pese a todas las condiciones adversas, los médicos no dejan de trabajar. “De Metlatónoc a la ciudad más cercana, que es Tlapa, son dos horas de camino, y si las condiciones de la carretera son malas, el traslado se hace en tres horas. Hay pacientes que llegan a urgencias, pero hay otros que no; desgraciadamente ha habido casos en los que han muerto niños, adultos y mujeres embarazadas”, asegura.

“Hay niños que nacen en el camino, por la lejanía; hay pacientes a quienes les da preclampsia y que vienen de comunidades muy lejanas, por lo que tardan más de dos horas en llegar a Metlatónoc. Si llegan en malas condiciones se tienen que ir a Tlapa, y hacen entre cinco y seis horas más”, detalla.

El nutriólogo Javier Gallegos alerta que en la región hay mucha desnutrición infantil por las malas condiciones económicas de sus familias; “hay una alta demanda de pacientes con diabetes e hipertensión; tenemos una deficiente educación alimentaria en la población”.

Destaca que hay familias que tienen entre ocho y 10 hijos, y para los padres es muy difícil alimentarlos. “Hay niños y adultos a quienes tenemos que mandar a Tlapa y hasta Acapulco, a otros incluso a la Ciudad de México. Sus familias no tienen para solventar los gastos, lo dan por perdido, regresan a sus casas, y evidentemente empeora la situación, hasta que muere el paciente”.

El pasado 7 de agosto, las autoridades del hospital acordaron con funcionarios estatales de Guerrero y municipales de Metlatónoc entregar 3.5 millones de pesos para impermeabilizar techos y cambiar plafones; “eso se ha hecho cuatro veces, pero queremos que se construya un hospital nuevo”, demanda Javier Gallegos.

Menciona que un segundo convenio “fue movernos al mercado de manera temporal. En 2021, cuando vino el presidente Andrés Manuel López Obrador, prometió hacer un hospital, pero no se ve para cuándo”.

En el recorrido por el nosocomio participó Ofelia Olivera Vitervo, una de las pocas trabajadoras sindicalizadas, quien dio a conocer que son 35 empleados, 23 de ellos afiliados al sindicato; seis son médicos; seis personal de apoyo administrativo, 15 enfermeras, un nutriólogo, un sicólogo, dos parteras y tres pasantes practicantes.

Indicó que en la unidad de salud se brinda atención a pacientes de Metlatónoc y Cochoapa el Grande; “para parto vienen aquí, y hasta los heridos por accidente u otra cosa.”

En siete años, funcionarios sólo han ido a tomarse fotos

Olivera Vitervo pidió al presidente López Obrador un hospital para dar atención a estos municipios de escasos recursos. “Los médicos hacen todo lo posible, atienden a los enfermos con lo que pueden, pero de aquí regresan a sus casas y se mueren”, afirmó.

Recordó que el Centro de Salud Metlatónoc fue inaugurado en 2010; en ese entonces “hubo muchos médicos porque se abrió como hospital, pero después se fueron yendo porque no había buena paga y por laborar en estas condiciones.

“Llevamos siete años trabajando así; vienen las autoridades, dicen que lo van a arreglar y empiezan a tomar fotos, pero es lo único que hacen”, reprochó.

Cuando vino López Obrador, en octubre de 2021, prometió que se construiría un nosocomio básico; “se reunió (con funcionarios) en la secundaria y allá estuvieron platicando; no recibió a la gente del pueblo y no visitó el centro de salud. Ya va a acabar su periodo y no sabemos qué va a pasar”.

En tanto, en la explanada municipal, un grupo de indígenas realizó un mitin para exigir un nuevo centro de salud. “Nosotros apoyamos a López Obrador y queremos que ahora él nos apoye”, reclamaron.