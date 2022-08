Godezac, enfocado en acreditar y reacreditar los Centros de Salud en todo el estado: SSZ

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

En materia de Salud, la administración que encabeza el gobernador David Monreal Ávila se está enfocando en acreditar y reacreditar los Centros de Salud en todo el estado, para lo cual se cuenta ya con 46 millones de pesos adicionales por lo que se espera acreditar por encima del 50 por ciento del total en este primer año de gobierno, aseguró para La Jornada Zacatecas el titular de la Secretaría de Salud de Zacatecas, Uswaldo Pinedo Barrios.

Recordó que a su llegada a la dependencia encontró una secretaría con muchas deficiencias, con centros de salud destrozados, con hospitales comunitarios muy dañados y la infraestructura “dejaba mucho que desear”, pero uno de los temas más sensibles, reconoció, era la falta de medicamento porque el abasto real era de un 15 por ciento y eso generaba que la gente no fuera a consulta y, al haber centrado la atención en el Covid-19, se descuidaron otros padecimientos.

A la fecha, con la pandemia de Covid-19 más controlada, con más población vacunada, más del 90 por ciento a decir del secretario de Salud, se está facilitando más el ponerle atención a los Centros de Salud y los hospitales. En ese sentido, es prioritaria la reacreditación de algunos y la acreditación de otros, tanto que hasta el momento, dijo, se llevan ya 30 centros de Salud re acreditados y rehabilitados además, lo que es de beneficio ya que al acreditar un centro se pueden bajar más recursos y los 151 centros que existen en la entidad se verían beneficiados.

Estos 30 primeros centros acreditados y reacreditados tiene ya equipos completos y arreglados y se ha logrado gracias a esto, un recurso de 46 millones de pesos extras para seguir acreditándolos y dándoles mantenimiento a tal grado que puedan durar más y por ende, la atención se enfoque en otros procesos. No obstante, aseguró que se tiene la capacidad de arreglar en este primer año alrededor de 45 más, lo que generaría una atención de más del 50 por ciento.

Otras acciones

Entre otras acciones logradas en lo que va de la presente administración, Uswaldo Pinedo Barrios destacó que se han dignificado las instalaciones del Hospital General de Fresnillo, con una inversión por arriba de los 5 millones de pesos en equipo, mantenimiento, aire acondicionado, aparatos médicos, calderas, zonas externas y pavimentación.

Asimismo, destacó que se ha logrado una inversión de más de 60 millones de pesos para reforzar el abasto de medicamento, ya que es uno de los rubros que se pretende no descuidar e incluso incrementar. De igual forma, el funcionario destacó la realización de brigadas de cirugías de ojos y de rodillas sobre todo a adultos mayores, a quienes consideró que no se les desatendió en sus padecimientos por la pandemia pero que ahora, con ayuda del gobernador, se está llegando a toda esa gente.

En cuanto a la infraestructura importante, señaló que se le ha dado mantenimiento general, sobre todo a la maquinaria para pacientes oncológicos que es la que se encontró más dañada y con gran problemática, como se dio a conocer en su momento, y cuyo mantenimiento es costosos porque tiene que ser con la empresa proveedora para no perder la garantía, pero el arreglo de esta maquinaria asciende a 10 millones de pesos por año y el costo de la misma, por encima de los 100 millones de pesos.

En este sentido, el funcionario estatal especificó que todos los equipos tienen más de 10 años de uso y en el caso del equipo para pacientes con cáncer lleva ya alrededor de 9 años y está en proceso de cambiarse, algo fundamental para darle atención a toda la población ya que los tratamientos son costosos.

Conflicto gremial y acusaciones por doble función

Luego de que el conflicto gremial empañara el proceso de traspaso del Hospital de la Mujer de Fresnillo al IMSS-Bienestar durante los meses de mayo y junio, Uswaldo Pinedo Barrios afirmó que esta situación ha mejorado y el Hospital de la Mujer, incluso, se encuentra a días de que se abra, pues ahora su retraso se debe a la falta de médicos especialistas que es un problema que aqueja a todo el país.

Pero en lo que respecta a la inquietud de los trabajadores por la incertidumbre, Pinedo Barrios aseguró que no debería haberla porque es un proceso realizado por el Gobierno Federal que ha asegurado que no habrá problemas legales y que los derechos de los trabajadores se han ganado, y todo parece indicar que la federalización incluso los beneficiará, sobre todo a quienes tienen muchos años de trabajo y no han recibido su plaza. Además, experiencias como la de Nayarit y Colima, que son los estados más avanzados en la federalización, muestran una buena experiencia.

En lo que respecta a las acusaciones en su contra por la ocupación de secretario de Salud al mismo tiempo que la líder sindical de la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), el funcionario dijo que es un tema que ya quedó atrás, toda vez que se le otorgó una licencia gremial para liberarse de su cargo.

Pinedo Barrios reconoció que se le denunció ante la Auditoría Superior del Estado y también penalmente, problemas que dijo ya se están resolviendo en los tribunales, pero además, está por haber un cambio en el SNTSS y con eso, aseguró, se liberará de las acusaciones y la licencia que se le otorgó lo protege además, aunque enfatizó que como su caso hay otros pero “no tiene caso hablar de esos procesos”.

Retos: refuerzo de más hospitales, Covid-19 y viruela símica

Entre los retos a corto plazo que tiene la Secretaría de Salud, a decir del funcionario, se encuentra la continua atención a los hospitales, y en este sentido, destacó que se dará al Hospital de Jerez un Arco en “C” para poder hacer cirugías que están detenidas por esta falta de equipo, mismo que ya está autorizado y a se espera que a más tardar en mes y medio quede instalado.

Igualmente, Pinedo Barrios destacó que hay que voltear a cada uno de los hospitales y Centros de Salud más grandes para reforzar los diferentes turnos de trabajo y atender así a más población, y sobre todo, no disminuir los insumos y la cantidad de medicamentos que deben llegar a la población, esta es una de las prioridades del proyecto, señaló.

El próximo año, una de las metas que tiene la dependencia a su cargo es concluir el reforzamiento de los Centros de Salud; darles mantenimiento completo, insumos, medicamentos y reacreditaciones, aunque reconoció que no es fácil llegar a los 150 centros, los 11 comunitarios y las Unemes, porque cada lugar tiene sus deficiencias. “La Secretaría de Salud es un monstruo: son alrededor de 8 mil trabajadores en todos los rubros y categorías y todo está dañado en su mayoría”.

Y con respecto a la pandemia de Covid-19, refirió que afortunadamente esta quinta ola está descendiendo en el estado tanto que al inicio de esta semana permanecen solamente seis pacientes hospitalizados y el número de contagios ha bajado considerablemente.

Mientras que en lo concerniente a la Viruela Símica, permanece sólo un caso detectado y especificó que la mayor incidencia se está dando entre las personas de 29 a 39 años de edad, y sólo se da el contagio a través de un contacto muy cercano y el intercambio de líquidos, fluidos, ampollas y el contacto directo, pero aseguró que es mucho menos agresivo que el Covid-19, aunque advirtió que afecta más a personas inmunocomprometidas y sobre todo a hombres. Pero no es de alarma, es de menos riesgo de mortalidad, aunque sí se tiene que ser cuidadosos y cautelosos.