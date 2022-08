Llama DMA a universidades a no usar la inseguridad para dejar de dar clases

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

El gobernador del estado, David Monreal Ávila, convocó a las instituciones de educación superior a no utilizar la inseguridad como pretexto para no cumplir con su responsabilidad, especialmente a la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), a cuyo Rector, Rubén Ibarra Reyes, le exigió “poner orden” y regresar a clases a la brevedad.

- Publicidad -

“La universidad autónoma tiene que asumir su responsabilidad. Me dolería mucho que, al amparo o pretexto de la seguridad, los maestros no acudan a las aulas porque he recibido llamadas de molestia de los alumnos que vinieron para recibir clases y los maestros no estaban. Acabo de hablar con el Rector para que ponga orden porque todos estamos haciendo un gran esfuerzo y no se vale que perjudiquen a los alumnos”, expresó.

Comentó que desconoce el motivo por el cual la BUAZ suspendió clases este lunes, pues de parte del gobierno no hubo ninguna indicación en ese sentido y, al contrario, se inició el ciclo escolar en el nivel básico sin ningún incidente.

En respuesta, la Rectoría de la Universidad emitió un comunicado en el que informa la reanudación de actividades escolares presenciales a partir de este martes en todos los campus y extensiones de la entidad.

“Hechos violentos

del fin de semana

son un método y

estrategia de grupos

del crimen organizado

en todo el país”

Sobre los hechos violentos, bloqueos de vialidades y otros incidentes ocurridos el fin de semana, Monreal Ávila afirmó que no fue algo extraordinario, sino que es un método y estrategia que tienen los grupos del crimen organizado en todo el país.

“Quien ignore el comportamiento del crimen está en el error. Siempre he dicho, desde antes de que tomara protesta, que la inseguridad dejó de ser un asunto de Estado para ser un asunto de todos: religiosos, padres de familia, comerciantes, empresarios, y el Estado no puede renunciar a su tutela, la de resguardar los bienes y el patrimonio de los ciudadanos”, dijo.

Detalló que lo ocurrido el fin de semana es la consecuencia de las estrategias y métodos que tienen los grupos criminales, pues “intentaron hacer lo mismo que hicieron en Guanajuato, Guerrero, Colima, Baja California o Chihuahua”.

En ese sentido Monreal Ávila dijo que estas acciones sólo pretenden intimidar a la sociedad y, ante esa situación, el gobierno debe reforzar las medidas para garantizar que haya seguridad en todo el estado.

“Vamos muy bien en esa materia, no puedo echar campanas al vuelo porque sería irresponsable. Somos el único estado que ha disminuido el índice del delito en 20 por ciento acumulado, cosa que muchos estados no lo han logrado”, finalizó.