Partidizan diputados caso de jóvenes de Malpaso

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI

Luego de que trascendió la noticia del hallazgo de los cuerpos de seis jóvenes en Villanueva, Zacatecas, en la sala de sesiones del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, diputadas y diputados de la 64 Legislatura guardaron un minuto de silencio, pero posteriormente, en el apartado de Asuntos Generales, politizaron el tema que ha dejado a siete familias heridas.

Fue la diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN), María del Mar de Ávila Ibargüengoytia, quien, en su participación, señaló que las políticas del gobierno federal y del estatal son un fracaso y una vergüenza, y que la violencia, los homicidios, los feminicidios y las desapariciones son “el sello del obradorismo”, pues es el sexenio más sangriento de la historia, y el estatal, “el más gris y sin resultados”.

“Mi solidaridad con las familias ante estos lamentables sucesos. A la vez, expreso molestia al saber que las familias no fueron atendidas en tiempo y forma, primeramente, por quien conduce la administración estatal, el responsable de garantizar la seguridad de Zacatecas y el primero que debió haber atendido de frente esta crisis. Lamentablemente prefirió irse a entregar mochilas y loncheras a Fresnillo”, acusó la legisladora.

“No es un asunto de colores, es la realidad, es la molestia que siente la gente a la que nos debemos. Desde este Poder hago un llamado enérgico y respetuoso a todas las instancias de procuración de justicia del Gobierno estatal que, rebasado, prefiere ir a entregar dádivas electorales a Fresnillo en lugar de atender a las madres desesperadas que claman justicia… ¿Qué nos falta para que esta Nueva Gobernanza actúe? ¿Qué falta, señor gobernador, señor fiscal? Ahora bien, si no quiere trabajar, no hay necesidad de la revocación de mandato; por dignidad y respeto a los zacatecanos, gobernador, entregue su renuncia”, concluyó la panista.

A su postura, el legislador Ernesto González Romo consideró que politizar el tema en estos momentos no abona a que se construya una respuesta de Estado, pero sí dijo que el primero que tiene que responder es el fiscal general de Justicia porque sus investigaciones nunca tienen éxito y son “torpes”.

Por su parte, la diputada Gabriela Pinedo Morales opinó que, en un momento tan doloroso para las familias de las víctimas, “resulta mezquino politizar este hecho”. Y acusó además a la panista de decir mentiras y de desconocer cómo se conforma el Estado, pues cuando la oradora en tribuna señaló que no se había presentado el Ejecutivo y que el Estado no estaba actuando como tal, Pinedo Morales le recordó que, en la manifestación de los padres y madres, estuvieron el secretario de Seguridad y el secretario general de Gobierno, en tanto que el Poder Legislativo, al que la panista pertenece, es también parte del Estado, pero ella no asume su responsabilidad y no asiste a sesionar.

“Si de colores y responsabilidad hablamos, aquí en el pleno queda mucho que decir, porque hoy se ha roto en repetidas ocasiones el quórum y le pregunto ¿dónde está su grupo parlamentario?” Además, Pinedo Morales le recordó que esta situación de inseguridad se originó cuando el PAN era gobierno, por lo que le pidió a la diputada, memoria y seriedad.