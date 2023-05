Jóvenes destruyendo el futuro: entre la muerte pronta o la vida tras las rejas

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

El pasado 31 de marzo, en el municipio de Ojocaliente, las Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ), corporación de élite que llegó a la entidad para el combate a la delincuencia, detuvo a cinco “probables integrantes de una célula delictiva” –cuatro hombres y una mujer- que estaban en posesión de seis armas fuego, 37 cargadores, siete chalecos balísticos, 10 placas balísticas y decenas de cartuchos de diferentes calibres, informó Gobierno del Estado mediante sus canales de comunicación oficiales.

La noticia no sorprendió porque es una más de las que se acumulan día a día en Zacatecas que, desde hace años, atraviesa por una crisis aguda de inseguridad. Lo que sorprendió fue que, a pesar de que las autoridades no informaron de la edad de los detenidos y la detenida, la fotografía que fue enviada con el boletín oficial dejaba entrever que los delincuentes que ostentaban el arsenal no llegan, seguramente, ni a la mayoría de edad.

La foto es un plano general de los detenidos, todos de frente a la cámara con el rostro difuminado, mientras a su lado son custodiados por un elemento de la Guardia Nacional; otro, de la Policía Estatal, y uno más del Ejército mexicano. El primero de la formación, de izquierda a derecha, es quizá uno de los dos con mayor edad; porta una playera guinda con las letras GAP, un pantalón de mezclilla azul roto y tenis oscuros.

Le sigue uno más bajo de estatura, también con una playera GAP, y pantalón de mezclilla, aunque los colores de la ropa son complicados de distinguir, puesto que está completamente aterrado; a su lado se observa otro jovencito vestido de negro y con la playera sucia de tierra también; le sigue quizá otro de los mayores, que porta una camisa a cuadros negros con amarillos, pantalón azul sucio y botas; y finalmente está ella, que por su complexión, se adivina que no pasa de los 15 años: viste una blusa blanca con florecitas de colores, un pantalón azul y unos tenis superstar blancos con líneas negras a los costados. La fotografía sintetiza la condición de una parte de la juventud actual: carne de cañón.

“Criminales reclutan como sicarios a adolescentes de 13 a 15 años: CIDH”, tituló el pasado 17 de mayo La Jornada la nota que daba cuenta de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pero para el caso de Centroamérica, donde niños, niñas y adolescentes, que son reclutados por pandillas, maras y crimen organizado, son utilizados en labores de vigilancia, cobro de extorsión y tráfico de drogas, principalmente, pero también para ser sicarios. De hecho, entre los ritos de iniciación de labores de sicariato, se daba cuenta, muchas veces se requiere que el adolescente asesine a alguien como prueba de su afiliación y parece que en México y, en este caso Zacatecas, las prácticas se repiten, obligándolos a bifurcar su camino: encontrar pronto la muerte o que la vida se les consuma tras las rejas.

Jóvenes de 18 años enfrentan condenas de hasta 130 años de cárcel: FGJEZ

Revisando el quinto informe del fiscal general de Justicia del Estado de Zacatecas, Francisco Murillo Ruiseco, quien lo presentó ante la 64 Legislatura en abril pasado, es de destacar que, gran parte de los detenidos y, además, sentenciados, son jóvenes, pues hay incluso quienes apenas con 18 años de edad enfrentan una condena de 130 años.

De acuerdo con el documento, durante todo 2022 hubo 63 sentencias condenatorias que ameritaron la reclusión de 78 personas por el delito de homicidio doloso y secuestro agravado, es decir, con muerte de la víctima. De esas 78 personas, 20 son jóvenes de menores de 23 años, pero destaca la sentencia condenatoria de David Ricardo, de 18 años; Jorge Alberto, de 23 años, y David Alejandro, de 20 años, quienes el 21 de julio de 2019 atacaron a un grupo de personas en su domicilio y a una de las víctimas la abandonaron en un lote baldío en el municipio de Guadalupe, y que luego del juicio oral por secuestro agravado, secuestro exprés y homicidio doloso, recibieron cada uno 130 años de prisión.

Así como el caso de estos tres jóvenes, se mencionan otros en el informe de la Fiscalía, descollando igualmente la sentencia impuesta a Edgar Eduardo, de 21 años, quien por el delito de homicidio tendrá que permanecer en prisión 90 años o Luis Gerardo, de 19 años de edad, que tendrá que pagar una condena de 50 años; o bien, Nieves Guadalupe, de 18 años de edad, sentenciada a 25 años por el delito de secuestro agravado y Luz María, de 19 años, condenada por el mismo delito a 80 años de cárcel por haber participado en el plagio de dos jóvenes dedicados a la charrería en el municipio de Fresnillo, Zacatecas.

Es de inferirse, tras revisar el informe, que las tareas para las que son reclutados los jóvenes en la entidad son para convertirse en sicarios, principalmente; por la cantidad de ellos, es en el delito de homicidio doloso, en vez del secuestro, donde se observan menos jóvenes. En tanto que, en el otro delito de alto impacto, que es el feminicidio, es cometido, en su mayoría, por adultos jóvenes y adultos.

80% de los detenidos por homicidio son jóvenes y adolescentes: TSJEZ

El 19 de abril pasado, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ) alertó que se ha incrementado la participación de jóvenes, e incluso menores de edad, en algunos delitos de alto impacto, tanto que 80 por ciento de los detenidos, en el caso de homicidios, son jóvenes, en tanto que, en narcomenudeo, el porcentaje aumenta a 90 por ciento de los que pertenecen a este grupo poblacional.

Al respecto, el magistrado presidente de dicho tribunal, Arturo Nahle García, consideró que el aumentar las penas en este tipo de delitos, lejos de representar una disminución, crearía el efecto contrario, pues en la época en la que se dispararon los secuestros en México se aumentaron las penas, sin embargo, la comisión del delito siguió al alza.

En ese sentido, Nahle García consideró que la mejor forma de evitar la participación de jóvenes en delitos es por medio de políticas públicas, campañas de prevención y estrategias sociales, además de que es importante reiterarles a los jóvenes los problemas que se generan a partir del consumo de drogas, ya que, en la mayoría de los casos, el ingreso al consumo constituye el ingreso a los grupos delincuenciales, pues así los enganchan.

Para al magistrado este escenario es preocupante, ya que cada vez son más los jóvenes que participan en actividades delictivas, y de igual manera, son cada vez más jóvenes las víctimas de algún tipo de delito, aseveró.

En ese sentido, apuntó que las estrategias de prevención deben iniciar desde el nivel primaria y ser extendidas a los siguientes, pues, en el Tribunal que preside, se ha notado cada vez más la participación de menores de 15 años en adelante, y en algunos casos, hasta más jóvenes, dijo. Por lo que urgió a apostar por una política pública integral que involucre a padres de familia, docentes, autoridades, y en la que participe toda la sociedad.

Estrategias de prevención entre gobierno y sociedad

A inicios de 2023, el gobierno de Zacatecas anunció la Estrategia para la Construcción de Paz, Prevención y Convivencia Ciudadana 2023-2027, cuyos objetivos eran atender las causas y factores de riesgo que detonan las violencias y delincuencia en la sociedad; activar la pacificación del estado, convocando la participación ciudadana y de actores sociales e implementar acciones de prevención de conductas y factores que propician la violencia de género, explicó, en su momento, la secretaria general de Gobierno, Gabriela Pinedo Morales.

Para el foro, se informó, se recabaron más de 274 propuestas y, derivadas de ellas, se trabajaría en la construcción de una sociedad colaborativa y empática que propicie la cohesión social; se establecerían entornos que favorezcan la convivencia y seguridad, privilegiando la prevención; se implementarían acciones de atención y prevención de las violencias en contra de niñas, niños y adolescentes, y se realizarían trabajos de prevención de adicciones.

Asimismo, se establecerían acciones conjuntas, entre las que destacan la necesidad de transitar a una sociedad incluyente y equitativa; vincular a la sociedad civil con las instituciones de seguridad y prevención del delito e impulsar la colaboración de la ciudadanía y los actores sociales, además de difundir protocolos de atención y actuación ante la violencia contra las mujeres, difundir información estadística de incidencia delictiva y victimización con perspectiva de género, la atención y seguimiento de personas agresoras, entre otros.

Finalmente, Pinedo Morales expuso que se estaría convocando a las instituciones públicas y privadas, y demás participantes de la estrategia, a designar a sus enlaces para que formen parte del Sistema Estatal de Seguimiento a la Estrategia de Construcción de Paz, Prevención y Convivencia Ciudadana, que será el órgano encargado de dar cuenta de los avances, la ejecución de los objetivos prioritarios y las acciones concretas; no obstante, Pinedo Morales regresó a su curul como diputada local y, para llevar a cabo las estrategias, no habría presupuesto extraordinario, salvo el etiquetado previamente en el Paquete Económico para este año.

En días recientes, en entrevista para La Jornada Zacatecas, el titular del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas (Injuventud), Mauricio Acevedo, reconoció que, como instituto, si bien no le toca el combate a la delincuencia, sí le concierne el de la prevención y más ahora que es más frecuente que jóvenes se involucren con el crimen organizado y las drogas, por lo que aseguró que se han implementado nuevas estrategias para contrarrestar la problemática.

En ese sentido, el funcionario explicó que el instituto maneja una política transversal con las diferentes dependencias de Gobierno del Estado, por lo que se ha trabajado de la mano con la Subsecretaría de Prevención del Delito para implementar nuevas acciones como charlas, talleres y conferencias en instituciones educativas de todo el estado. “Estas charlas son primero de qué hacer si ya estás involucrado en esas líneas; luego, qué acciones puedes seguir para guiarte y salir del camino”, explicó el funcionario estatal, al destacar que, hoy en día, es de suma importancia “decirles la verdad a los jóvenes”.

No obstante, reconoció que el fenómeno que se vive es muy preocupante, ya que cada vez es más frecuente que “inviten a los jóvenes a que participen en grupos delictivos” y, aunado a esto, ha aumentado también el consumo de fentanilo, una de las drogas que se ha ido abriendo camino entre este sector de la sociedad para ser consumida en diferentes modalidades y, sobre todo, de fácil adquisición.

La tarea es titánica, pues no solamente existe esta problemática de que sean los jóvenes quienes más son detenidos y sentenciados por delitos, destruyendo de esta forma su futuro, sino que, por el otro lado, se encuentra otro de los fenómenos más preocupantes, pues también son, en su mayoría jóvenes, los que están muriendo o desapareciendo, tanto que estudiosos de la sociología acuñaron, dese hace años, el término “juvenicidio”, cuya acción está dejando un panorama desolador y poco prometedor: la extinción de la juventud.