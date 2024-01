La SCJN, la más partidizada de la historia: Zaldívar

Hoy tenemos la Corte más partidizada de la historia de México , sostuvo el exministro Arturo Zaldívar. Advirtió que después de la reconfiguración del poder en 2018, es claro que los ministros, la mayoría, están votando de una manera partidista .

Al encabezar en la sede de la Universidad Autónoma del Estado de México, en Toluca, uno de Diálogos por la Democracia convocados por la precandidata presidencial de la coalición Seguimos Haciendo Historia Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum, Zaldívar también exhortó a analizar con apertura de criterios, no con prejuicios , la viabilidad de la elección de ministros mediante el voto.

Durante las mesas que se organizaron junto con especialistas y académicos, el también ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN señaló que antes de 1994 se decía que todos los integrantes del máximo tribunal eran del PRI y que no estaba partidizado, ya que simplemente era un instrumento más de un sistema político autoritario . Y a partir del siguiente año, la SCJN “jugaba en la misma línea de los poderes en turno de tal suerte que nunca se enfrentó de manera mayoritaria a quienes detentaban el poder”.