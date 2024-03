Organiza el PJF una trama para anular la elección, afirma López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que se está dando una trama desde el Poder Judicial que apunta a declarar nulas las elección presidencial del 2 de junio.

- Publicidad -

¿Quién sabe qué encuesta están viendo? ¿Quién sabe qué está opinando la gente que los trae así, tan nerviosos? ¿Van a dar un golpe de Estado técnico? ¿Van a hacer un fraude electoral desde los tribunales, desde el Poder Judicial? ¿Le van a hacer caso a Claudio X. González, a José Ramón Cossío? , preguntó.

El jefe del Ejecutivo se refirió al fallido intento promovido por la magistrada del Tribunal Electoral Janine Otálora, quien buscó que en el seno de ese organismo se aprobara un cuaderno auxiliar de infracciones del jefe del Ejecutivo que sería insumo para la calificación de la elección presidencial, y que finalmente fue aprobado como un catálogo general que incluya todas las sentencias de todos los comicios.

Señaló que aún están por hacerle varias notificaciones para que no hable del proceso electoral, con la amenaza que van a levantar un listado de todas las supuestas infracciones que yo cometa para darle valor o utilizar las infracciones, en el momento de la calificación de la elección. Fíjense por dónde van .

Sin embargo, auguró durante la conferencia en Palacio Nacional: van a fracasar, van a fracasar, es un conservadurismo muy nefasto .

El mandatario fue interrogado sobre si ya tenía la información –que anunció la semana pasada– sobre qué gobiernos estatales de la oposición estarían financiando la guerra sucia en su contra.

“Estamos reuniendo información, estamos pensando también si se da a conocer, en estos días vamos a resolver sobre eso. Sin duda, es una guerra sucia que tiene como fondo la elección, nunca había visto a los jueces tan activos, ya no puedo hablar de cierto periodista, los jueces me lo prohibieron. Me están pidiendo de una señora que tampoco puedo hablar, que yo borre unos tuits.”