Se ahonda ruptura en la oposición por excluir a aspirantes

Por: La Jornada •

El Frente Amplio por México, integrado por el PAN, PRI y PRD, redujo ayer a cuatro la lista de aspirantes a encabezar el agrupamiento: Xóchitl Gálvez y Santiago Creel, del blanquiazul y Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid, del tricolor.

- Publicidad -

Según informes del movimiento opositor, los cuatro finalistas son los únicos que lograron reunir 150 mil firmas en al menos 17 estados del país, el requisito que había para continuar en la siguiente etapa.

Los cuatro aspirantes participarán hoy en un foro nacional en el que presentarán su visión del país. Después habrá una encuesta, tras la cual quedarán tres finalistas, entre quienes se definirá a quien encabece el frente y se convierta en virtual candidato presidencial.

Quedaron fuera de la contienda los integrantes del sol azteca, el ex gobernador de Michoacán Silvano Aureoles y el senador Miguel Ángel Mancera, quienes de inmediato expresaron su inconformidad y amagaron con la posibilidad de acudir a instancias judiciales. Tampoco lograron las firmas el ex gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ni los aspirantes sin partido.

De esa forma se amplió la ruptura en el frente opositor, que comenzó el lunes pasado, cuando el ex senador y otro de los aspirantes, Jorge Luis Preciado, renunció al PAN y aseguró que la disputa interna era una “farsa”, con “dados cargados” a favor de Gálvez.

Ayer a mediodía Preciado impugnó el proceso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Creel pedirá licencia; Gálvez se niega a irse

Por su parte, Santiago Creel adelantó que hoy convocará a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para pedir licencia como presidente del órgano y como legislador. Xóchitl Gálvez dejó claro que no solicitará licencia en el Senado.

El comité organizador de la elección interna dio a conocer ayer por la tarde, en una conferencia de prensa, la lista de quienes cumplieron los requisitos para seguir en las próximas etapas de la contienda. Entre los aspirantes acudieron sólo los cuatro ganadores. No estuvieron los dirigentes de los tres partidos ni integrantes del PRD.

Ya reconocidos como “semifinalistas”, a los cuatro se les vio sonrientes. En sucesivas declaraciones destacaron el papel del comité organizador, las reglas y la legalidad que consideran tiene el ejercicio.

Gálvez dijo que seguirá recorriendo el país y se mantendrá como senadora para trabajaren iniciativas que la población le “ha pedido”, entre ellas algunas sobre acceso a la salud. Aunque en días pasados también reclamó posibles irregularidades, como el registro de firmas masivas, ayer acotó que “aparentemente hubo una revisión”.

Beatriz Paredes se comparó con una ciclista entre los punteros de la ruta. “Estoy en el pelotón de los ciclistas que estamos en la recta del fondo; estoy bien entrenada, conozco de cómo es la carrera de fondo”, señaló.

El también priísta Enrique de la Madrid recurrió de igual forma a una analogía deportiva. “Estamos a la mitad del partido, si estuviéramos en futbol estaríamos empezando el segundo tiempo y se juega hasta el minuto 90 y el último minuto tiene 60 segundos”.

Exhortó a quienes no avanzaron a “no hacer nada que pueda debilitar al frente”.

Creel expuso: “ya tomé una decisión, es estar en la primera línea de defensa de mi país y ya las y los ciudadanos decidirán qué lugar debo ocupar”.

Protestan perredistas

Tras el informe del comité organizador, Mancera aseguró que presentó 195 mil firmas, pero no fueron validadas. Aclaró que no busca dañar el proceso, pero apuntó que no puede dejar de expresar su descontento “por las valoraciones y por los cambios de criterios que se fueron dando”.

En un video, Aureoles señaló que se reserva el derecho de tomar las acciones que juzgue necesarias, por considerar injusta la decisión del comité organizador.