Falleció el artista y filántropo Efraín Vivar Velázquez

Por: La Jornada •

El pintor, escultor, orfebre y dibujante Efraín Vivar Velázquez (1936-2023), fallecido el 3 de diciembre a los 87 años, encontró en la meditación zen la fuerza y el sostén para los cimientos de su obra en la que siempre buscó una gran síntesis.

- Publicidad -

Nacido un 2 de octubre en Omitlán de Juárez, Hidalgo, Vivar formó parte de la generación de figuras como Francisco Toledo, Juan Manuel de la Rosa, Edmundo Aquino y Alfredo Falfán, entre otros. Sin embargo, Vivar permaneció siempre independiente y sin hacer mucho ruido . Fue uno de los artistas que aportaron obra para la fundación de La Jornada.

De acuerdo con su hijo, el fotógrafo Cristóbal Vivar de Alba, su padre dedicó muchos de los últimos años a promover entre el sector privado y gubernamental varios proyectos de esculturas monumentales: Estamos en el proceso de almacenar la mayor parte de la producción que hizo cuando tuvo la beca del Sistema Nacional de Creadores, de 2016 a 2019, además de mucha más obra. Mi madre, Laura de Alba, ha sido bastante metódica en conservar su archivo .

‘Bisonte de dos cabezas. Tinta sobre estireno, 37.5 x 58 cm. Foto cortesía de Cristóbal Vivar

Con motivo de una exposición realizada en 1983 en la galería Sloane Racotta, el museógrafo Fernando Gamboa escribió: Vivar tiene un dominio sorprendente de los medios expresivos. Y distingue bien lo que es el dibujo como manifestación propia del que se emplea en la pintura y la escultura, expresiones que son deudoras del dibujo, que queda oculto en ellas bajo el color y el volumen, pero sin el cual no pueden manifestarse ni siquiera los artistas abstractos informales más ortodoxos .

De tendencia abstracta, en una entrevista de 1990, Vivar se declaró convencido de que el arte le interesa más cuando no es como es. No vas a hacer ese árbol como realmente es, sino en forma plástica, porque si no lo haces así, tu obra no vale. La plasticidad es la intención, la sensibilidad para exagerar ciertos rasgos que deforman la realidad o la hacen de otra manera. Por eso digo: es como es, pero no es .

A los 47 años, Vivar viajó a India con su esposa, la también artista Laura de Alba, y sus dos hijos; ahí permanecieron cinco meses. También estuvieron en Nepal. Fue en Nueva York donde vivió más tiempo, porque se trasladó a Mount Tremper, donde habitó durante año y medio en un gran monasterio zen en calidad de artista en residencia. Eso le daba derecho a tener un estudio, además de que su obligación era pintar, aunque también ya se dedicaba a trabajar con metal.

Retrato de Efraín Vivar, por Lourdes Almeida (2006). Foto cortesía Cristóbal Vivar

Su trabajo en este material se hizo en paralelo a su obra pictórica. Después de estudiar derecho dos años en la Universidad Nacional Autónoma de México, Vivar ingresó a la Escuela Nacional de Artes Plásticas –ahora Facultad de Arte y Diseño–, donde permaneció dos años y medio. Fue en el taller del maestro Díaz, quien tenía una de las mejores y más grandes fundiciones, donde descubrió su pasión por el trabajo en metal.

Los cuatro años que Vivar pasó fuera de México le hicieron reflexionar mucho acerca de lo que tenemos y de lo que nos falta. Hablo del arte. Sentía cómo en México hay mucho talento que se ignora y hasta se desprecia. Esto nos friega mucho , expresó en la entrevista hecha en 1990 por A. David Torres G, y publicada en La Jornada Semanal.

Debido a este razonamiento, Vivar regresó a México con la intención de trasladarse a Taxco o a Santa Clara del Cobre. Se consideraba joyero , ya que el año y medio que permaneció en Estados Unidos trabajando en talleres lo convirtieron en uno, aunque después le atrajo más el movimiento como platero u orfebre. Realizó, sin embargo, esculturas con mucho de orfebrería.

Para Vivar, la diferencia entre la orfebrería y la escultura era que en la primera, a pesar del límite del tamaño, no se puede trabajar más en detalle utilizando ciertas técnicas que no se emplean en la escultura. La orfebrería es una combinación de escultura y joyería .

La familia de Efraín Vivar le dedicará mañana una celebración en Xochimilco. Las personas interesadas en asistir pueden contactar a la familia a través del sitio web www.efrainvivar.net.