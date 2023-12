Ulises Mejía Haro, firme en la contienda interna para el Senado

Por: La Jornada Zacatecas •

Primero, es importante señalar que sí puedo participar en el proceso de selección interna de candidato a Senador de la República por el partido político de morena en base a que cumplo con todos los requisitos que marca la Constitución, el Estatuto de Morena y la Convocatoria Interna, es decir, hay vigencia de mis Derechos Político Electorales.

Segundo, nadie puede ser sancionado de por vida, no existe la cadena perpetua en materia electoral y en su momento ya se dilucido todo un proceso con motivo de la sentencia de Violencia Política de Género, desde hace dos años y se determinó al final la posibilidad de poder participar como candidato, después de una cadena impugnativa de meses de impugnaciones, la Sala Superior del Tribular Electoral del poder Judicial de la Federación, y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, determinaron que existía la posibilidad de poder participar como candidato; circunstancia que no ha cambiado nada al momento, no existe ningún elemento novedoso que permita instaurar un nuevo procedimiento.

No estoy registrado en el Padrón Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Mi participación como candidato en el 2021 deja un precedente jurídico de que mis derechos políticos electorales están vigentes.

Tercero, en cuanto a la queja de un ciudadano militante que solicitó que se me niegue mi derecho a participar en el proceso interno de morena, queja interpuesta a casi un mes después haber generado mi registro, es importante señalar que existe un principio de legalidad y de debido proceso establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal que establecen que toda persona tiene que cumplir con los requisitos legales para poder entablar un medio de impugnación, en este caso se hicieron las solicitudes de registro y habrá que esperar para ver si quien está promoviendo el supuesto medio de impugnación, es también un aspirante a Senador de la Republica. Para que proceda una queja en el Sistema de Medios de Impugnación es necesario establecer que hay un interés jurídico, es decir cuando una persona pretende la misma candidatura y por eso impugnan la candidatura de otro de los registrados, lo que se le conoce como “tercero interesado”. Habrá que ver porque todavía no me han notificado personalmente, tampoco se encuentra dicha notificación en los estrados de las Comisiones, se ha estado revisando y hasta el momento no hay absolutamente nada, pero en el caso de que se encuentre, vamos a apersonarnos inmediatamente y vamos a hacer valer todas las defensas que hemos hecho con anterioridad, ya que esa queja que hace mención el ciudadano ya fue revocada por Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas.

Entonces con base a los principios de legalidad, decir que las autoridades solo pueden hacer lo que les mandata la ley y de debido proceso un ciudadano no puede ser doblemente sancionado de una conducta que ya fue debidamente dilucidada en los tribunales electorales; ¿Cómo se interpreta esta solicitud?, pues bueno hay un derecho ciudadano que es respetable, que todos los ciudadanos que crean que pueden ejercer algún derecho, que lo ejerzan, además jamás hemos estado en contra de ello, por ello aspiramos a la representación federal para poder ser la voz de muchos ciudadanos.

Por último, en cuanto a los señalamientos de incumplir con los requisitos para ser Senador de la República, todos los requisitos han sido cumplimentados, está la documentación ingresada en la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, se cuenta con Constancias de Vigencia de Derecho, tanto de Morena, como del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (INE).

Soy originario de Zacatecas, aquí he hecho mi vida, no tengo ninguna sanción vigente y pueden revisar quien guste, en el Padrón de Sancionados, del INE, que no me encuentro dentro de ella, por lo tanto, no me puede ser negado mi derecho a participar en los procesos electorales.

Estoy tranquilo, me encuentro trabajando por la unidad y el fortalecimiento de la Cuarta Transformación. He sido objeto durante varios años de un escarnio político , he sido objeto de varios señalamientos de adversario políticos que obviamente buscan dejarme fuera de la contienda electoral porque ven en mi equipo y en mí una fuerza política estatal que impulsa con trabajo honesto y permanente la esperanza para Zacatecas, aun así yo mantendré firme; sé que cuento con el respaldo de la Dirigencia Nacional, soy protagonista del cambio verdadero y parte de este gran movimiento transformador que entrará en su segunda etapa con la Dra. Claudia Sheinbaum.

Espero que tal como lo ha hecho hasta el momento la Dirigencia Nacional de Morena, continúe con la selección de precandidatos en base a la aceptación ciudadana verificada por el método de las encuestas, y una vez que se decrete que he triunfado, como así se ha demostrado desde hace más de seis meses en todas las encuestas nacionales y estatales de prestigio como la casa encuestadora De Las Heras, Rubrum, Massive Caller entre otras, se me otorgue la oportunidad de ser el representante de las zacatecanas y los zacatecanos en la máxima tribuna del país, ya que aspiro a consolidar esta revolución de las conciencias de la mano de una gran mujer, una madre de familia, una o científica, una luchadora social, de la mano de la Dra. Claudia Sheinbaum.

Si algún ciudadano tiene duda de mis cometarios, lo invito a que consulte los documentos, son públicos, están en mis redes sociales; desde aquí hago un llamado a los medios de comunicación para que hagan una investigación más acuciosa, que no nos prestemos a golpeteos políticos; sé que hay muchos intereses políticos, económicos alrededor de estas candidaturas, pero que sepa la gente que estoy en esto porque sé que tengo mis derechos vigentes y está demostrado ante todas autoridades electorales, jurisdiccionales y ante las autoridades organizadoras del proceso electoral.