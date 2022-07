The silent twins, de Agnieszka Smoczyńska

Por: SERGI RAMOS •

La sección oficial del Festival de Cannes está copada en la mayoría de los casos por películas de cineastas consagrados, cuyas propuestas tienden a retomar unos esquemas ya conocidos. En cambio, la sección paralela del festival, Un Certain Regard (“Una Cierta Mirada”), acoge históricamente películas más arriesgadas y realizadas por cineastas más jóvenes. En esta edición, el festival apostó por multiplicar las óperas primas, sin que esto conllevara necesariamente una mayor experimentación formal.

Fantasía y realidad

La inclusión en la programación de The silent twins (“Las mellizas silenciosas”), de la polaca Agnieszka Smoczyńska, prometía cumplir con las expectativas, en particular por la sorpresa que supuso su primera película, The Lure (2015) un musical cuyas protagonistas eran dos sirenas devoradoras de hombres -literalmente- que eran contratadas en un extraño cabaré para montar un número. Su atmósfera e imágenes, entre sórdidas y kitsch, anticipaban de algún modo la posterior Annette, de Leos Carax (2021).

Los créditos de inicio de The silent twins ilustran visualmente la narración de un programa de radio imaginado por June y Jennifer, las dos jóvenes mellizas protagonistas, con una realización en animación stop-motion, rebosante de personajes exóticos, colores chillones y músicas vivarachas. Estas secuencias animadas, recurrentes durante toda la película, ilustran el mundo interior lleno de fantasía de las dos niñas, retomando con la tradición de la animación polaca, especialmente fecunda durante el periodo soviético.

La complicidad extrema y la imaginación exuberante de las dos niñas queda sellada a los pocos minutos por dos promesas: no se separarán nunca, y nunca hablarán con nadie más. Sin embargo, a medida que las niñas van creciendo, la extravagante apuesta infantil se convierte en un comportamiento difícilmente entendible por el entorno familiar y social.

Un caso real

The silent twins está basado en el caso real de las gemelas Gibbons, dos hermanas de origen caribeño que crecieron en el país de Gales en los años 70 y 80, y cuya trágica historia fue sacada a la luz por la periodista Marjorie Wallace en un libro publicado en 1986.

La película avanza alternando dos puntos de vista: la visión imaginaria de las gemelas y la realidad. A medida que transcurre el filme y que las protagonistas salen de la infancia, esta deformación idealizada de una realidad cada vez más sórdida se llena de crudeza y patetismo, imponiendo un contraste subrayado por la fotografía y dirección de arte, así como por la magnífica interpretación.

Este dualismo no se pone al servicio de un discurso maniqueo, sino que al contrario permite percibir la complejidad de las cuestiones abiertas por este caso. En particular sobre la difusa frontera que separa la imaginación, la creatividad y la locura, pero también sobre las dificultades y carencias que los modelos tradicionales -familiares e institucionales- muestran cuando se encuentran con casos que no responden a la norma. Y también, sobre el inagotable y trágico conflicto entre lo exterior y lo interior, la realidad y el yo.

