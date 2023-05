Entregan la Medalla al Mérito Musical “Candelario Huízar” a Nicolás Puentes

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

“Recibir el premio que lleva uno de los músicos más destacados en toda la historia de la música mexicana realmente me conmueve. Para mí es una grata sorpresa que no acabo de asimilar, que ciertamente me compromete, pero también me estimula a continuar trabajando por la música tradicional de mi municipio, de mi estado y mi país”, dijo el jarabero de Nochistlán, Nicolás Puentes Macías, al recibir la Medalla al Mérito Musical “Candelario Huízar” 2023, este viernes, en el municipio de Jerez.

Por contar con una amplia trayectoria musical en la investigación, composición, interpretación, enseñanza, creación discográfica y proyectar la música tradicional mexicana, dentro y fuera del país, el músico nochistlense, Nicolás Puentes Macías, recibió, del secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, y la directora del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC), la tradicional presea en el Teatro Hinojosa de la ciudad de Jerez.

En su discurso, Puentes Macías narró que, el pasado 24 de abril, recibió una llamada telefónica del gobernador David Monreal Ávila, en la que le informó que el jurado designado por el IZC le había otorgado la medalla al mérito musical Candelario Huízar, para lo que se le convocó el 5 de mayo para recibirla, “y aquí estoy; confieso que dicha llamada me ha sacudido emotivamente”, dijo, enfundado en su traje de mariachi de tono oscuro con vivos en plata.

La llamada, indicó, fue una extraña coincidencia, porque ese mismo día, 24 de abril, es el Día Nacional de la Música Tradicional Mexicana, declarado así por ser el natalicio de Manuel M. Ponce, por lo que la noticia le produjo, además, una enorme alegría y una felicidad que no había sentido en muchos años. “La alegría que me embarga la entiendo como una señal de que no he vivido en el error toda mi vida, dedicándome totalmente a la preservación, la enseñanza y la difusión de la música tradicional”.

“El hecho de que se me otorgue esta valiosa presea, también la entiendo como un reconocimiento a todos los colegas músicos que nos dedicamos al cultivo de la música que tiene sus raíces muy profundas sustentadas en la tradición, es que algo muy interesante está pasando con las músicas que nos dan identidad. Parece ser que se empiezan a borrar las líneas inútiles que dividen y contraponen a la música académica con la música tradicional; se empiezan, además, a desalambrar las parcelas que dividen la música culta y la música popular. Se inicia a comprender que la música es simplemente arte, y que el arte musical tiene, como único fin, mejorar la vida en sociedad, y que la buena música, del género que sea, siempre será edificante para el ser humano, y más en estos tiempos en que nos acecha la inseguridad”, dijo el homenajeado.

Visiblemente conmovido, y con la voz entre cortada, Puentes Macías agradeció a su familia por brindarle amor y acompañamiento; a sus padres, que desde la niñez le inculcaron el amor por la música; a sus hermanos mayores, “que desde donde se encuentren estarán tocando jarabes” y que le siguen dando fuerza para consolidar el legado de la familia Puentes.

Finalmente, el jarabero de Nochistlán pidió al secretario general de Gobierno y a la directora del IZC, que el 24 de abril, que ha sido declarado como el Día de la Música Tradicional Mexicana, se celebre anualmente con un programa conmemorativo digno de “nuestras hermosas tradiciones musicales” y se comprometió a colaborar para impulsar su realización.

Cabe destacar que la entrega de la Medalla al Mérito Musical Candelario Huízar se realiza desde 2004, en colaboración con el ayuntamiento de Jerez de García Salinas. Esta distinción busca reconocer a los músicos zacatecanos que han destacado en su labor, otorgándoles una medalla de plata, un reconocimiento y un premio económico.

La figura de Candelario Huízar es fundamental en la música zacatecana y en la del país. Su producción compositiva es amplia y diversa, y ha sido reconocida como una de las más destacadas en la historia de la música en México. Por ello, desde 2004 se realizan las Jornadas Candelario Huízar y se entrega la medalla para promover y difundir la música de concierto y para reconocer a los artistas que se han destacado en este ámbito.